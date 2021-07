Voici comment, quand regarder le lancement de Blue Origin Rocket

Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, est sur le point de se lancer dans une virée supersonique au bord de l’espace. Il volera à bord de New Shepard, une capsule suborbitale et un système de fusée construit par sa société spatiale Blue Origin. Il emmène également quelques invités lors de ce voyage inaugural – son frère, Mark Bezos; Wally Funk, un pilote de 82 ans et l’une des femmes « Mercury 13 » ; et un jeune diplômé du secondaire de 18 ans nommé Oliver Daemen, qui sera le premier client payant à bord de New Shepard.

L’excursion, qui durera environ 11 minutes du décollage à l’atterrissage, débutera depuis les installations de Blue Origin sur un terrain extrêmement éloigné près de Van Horn, au Texas, à environ deux heures d’El Paso, le mardi 20 juillet à 8 heures. CT ou 9 h HE, ce qui se traduit par 18 h 30 IST, si le temps le permet.

Le public pourra voir le tout se dérouler sur la chaîne YouTube de Blue Origin et aussi sur le Site Internet Blue Origin. La date coïncide avec le 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11. Il commencera à rouler à 6h30 CT/7h30 HE. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à des prises de vue extérieures de la fusée et de la capsule alors qu’elle se dirige vers le cosmos. (Les images de l’intérieur – et les expressions faciales de Bezos – ne seront diffusées qu’après le vol.)

Blue Origin devrait également organiser un point de presse après le vol avec Bezos et ses compagnons de voyage.

Voici une ventilation de tous les moments importants de la journée (Remarque : T- indique « l’heure avant le décollage ». Si tout se passe comme prévu, « T » sera à 9 h 00 HE. mais le « T » changera.):

T-90 minutes : début de la diffusion Web

T-45 minutes: les astronautes quittent le centre de formation des astronautes de Blue Origin pour la rampe de lancement

T-30 minutes : Les astronautes escaladent la tour de lancement. Si tout va bien, ils monteront à bord de la capsule de l’équipage

T-24 minutes: Hatch sur la capsule de l’équipage New Shepard fermera

T0 : Décollage

T+ 3 minutes (environ) : la capsule dépasse 62 miles d’altitude, une limite largement reconnue de l’espace extra-atmosphérique

T+ 4 minutes (environ) : La capsule atteint le sommet de sa trajectoire de vol et les passagers passent quelques minutes en apesanteur

T+8 minutes : le nouveau propulseur de fusée Shepard atterrit sur une plateforme au sol à proximité

T+11 minutes : Nouvelle capsule d’équipage Shepard, avec parachutes déployés, atterrit à proximité

T+22 minutes : La trappe s’ouvre et les astronautes débarquent

T+30 minutes : Webcast se termine

T+ 2 heures (environ) : Début de la conférence de presse avec Bezos et d’autres astronautes

