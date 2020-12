Nick Jonas et Priyanka Chopra Jonas célèbrent aujourd’hui leur deuxième anniversaire de mariage et le chanteur s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour souhaiter sa femme aimante de la manière la plus romantique. Partageant un cliché de leur mariage de rêve, la chanteuse a écrit: «Deux ans mariés à la femme la plus merveilleuse, la plus inspirante et la plus belle. Joyeux anniversaire @priyankachopra Je t’aime (sic), « avec un emoji de cœur. La photo est de leur cérémonie de mariage chrétienne où elle peut être vue dans une robe blanche avec un long voile, tandis que Nick peut être vu enfiler un formel noir.

D’autre part, PeeCee a également un souhait adorable pour son mari aimant alors qu’elle a partagé une photo remplie d’amour sur ses réseaux sociaux où le duo peut être vu se tenir la main en marchant dans les rues du Royaume-Uni. La photo est prise de l’arrière. Partageant la photo, elle a écrit: «Joyeux anniversaire de 2 ans à l’amour de ma vie. Toujours à mes côtés. Ma force. Ma faiblesse. Mon tout. Je t’aime @nickjonas (sic). »

Le couple de pouvoir partage fréquemment ses photos adorables sur Internet, laissant tout le monde émerveillé par leur adorable chimie. Plus tôt sur Diwali, l’actrice a partagé une jolie photo et a souhaité à ses fans la fête. Sur la photo, le duo partage un moment tout en tenant des diyas.

Priyanka et Nick se sont mariés le 1er décembre 2018 lors d’une grande cérémonie de mariage de trois jours au palais royal Ummaid Bhawan de Jodhpur. Le duo a prononcé les vœux de mariage selon les rituels chrétiens et hindous lors de deux cérémonies distinctes, suivies de réceptions à Delhi et à Mumbai. Depuis lors, le duo est inséparable et continue de se donner des objectifs de couple majeurs avec sa forte chimie. Ils ont souvent été vus se soutenir et se féliciter. Le couple s’est rencontré pour la première fois lorsqu’ils ont foulé le tapis rouge de Ralph Lauren au MetGala en 2017.