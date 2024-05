Voici comment prévenir les allergies aux arachides

Selon les chercheurs, les enfants exposés très tôt aux arachides sont beaucoup moins susceptibles de développer une allergie aux arachides plus tard dans la vie. Une étude publiée dans la revue Preuve du NJEM a confirmé des recherches antérieures, mais elles ont suivi les participants pendant plus longtemps que d’autres études, le Washington Post rapports. Elle a révélé que les enfants qui consommaient des produits à base d’arachide pendant la petite enfance étaient 71 % moins susceptibles de développer une allergie à l’âge de 12 ans, et les chercheurs pensent que la protection pourrait durer toute la vie.

« Il est extrêmement inhabituel de constater une nouvelle apparition d’une allergie à l’arachide à l’adolescence », a déclaré le co-auteur de l’étude, Gideon Lack, du King’s College de Londres. BBC. « Cette simple intervention fera une différence remarquable pour les générations futures et fera chuter les allergies aux arachides. »

« L’allergie aux arachides se développe très tôt chez la plupart des enfants entre six et 12 mois », explique Lack. CNN. « Si l’on veut prévenir une maladie, il faut le faire avant qu’elle ne se développe. »