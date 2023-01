Voici comment prendre le contrôle des recommandations d’Instagram

Instagram a introduit de nouvelles fonctionnalités pour sa plate-forme cette semaine, principalement quelque chose appelé Mode silencieux, mais aussi de nouvelles façons de gérer ce qu’Instagram vous recommande.

Comme mon titre l’explique parfaitement, le nouveau mode silencieux est essentiellement une réponse d’absence du bureau que vous pouvez activer lorsque vous avez mieux à faire que de répondre aux DM et aux notifications. Lorsqu’il est activé, Instagram bloque les notifications et configure une réponse automatique pour les messages directs entrants. Instagram mentionne que cela est utile pour faire des choses comme conduire et étudier.

Pour aller plus loin, Instagram dit qu’ils inciteront les adolescents à activer le mode silencieux lorsqu’ils passeront un certain temps sur Instagram tard dans la nuit. Décidément, merci beaucoup, Instamom et Instadad.

Instagram introduit également de nouvelles façons de mieux contrôler ce que vous voyez sur la plateforme. Et en fait, c’est plutôt mignon, alors écoutez bien. À partir de maintenant, les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs publications à la fois dans l’onglet Explorer et les étiqueter comme des éléments qu’ils ne veulent pas voir. Vous avez trop de modèles IG ? Trop de mecs qui soulèvent des poids ? Alors c’est ce que vous voudrez faire. De plus, Instagram permet désormais aux utilisateurs de masquer les publications recommandées en se basant simplement sur les mots qu’ils contiennent. Par exemple, vous en avez marre de voir des publications « fitness » et « recettes » ? Ensuite, vous pouvez simplement les masquer en indiquant à Instagram que vous ne souhaitez plus voir les publications associées à ces mots.

Ces changements sont maintenant dirigés vers les utilisateurs.

// Méta