Voici comment perdre de la graisse corporelle et la garder cette fois

CNET Wellness croit que vous pouvez être en bonne santé à n’importe quelle taille. Nous reconnaissons également que la santé et l’image corporelle sont des questions complexes et personnelles et que certains lecteurs ont des objectifs de perte de poids. Cet article fournit des conseils sur ce sujet. En savoir plus sur la grossophobie ici. Si vous êtes aux prises avec un trouble de l’alimentation, appelez ou envoyez un SMS à la ligne d’assistance de la National Eating Disorders Association au 800-931-2237.

_________________________________________________________________________________________________________________ Nous avons besoin de graisse corporelle pour fonctionner. Sans suffisamment de graisse corporelle, notre corps peut commencer à se décomposer musculaire pour compenser, nous laissant épuisés et fatigués. Le manque de graisse corporelle peut également entraîner une carence en vitamines liposolubles, ce qui peut vous exposer à des complications de santé telles que la cécité nocturne, les hémorragies et l’infertilité. Cela dit, transporter trop de graisse supplémentaire peut conduire à problèmes de santé graves comme les maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle et le diabète.

Si vous avez un surplus de graisse corporelle dont vous cherchez à vous débarrasser, vous êtes au bon endroit. Nous parlerons de la graisse corporelle, de ce qu’elle fait pour nous et de la façon de se débarrasser de l’excès.

Qu’est-ce que la graisse corporelle ?

Avant de chercher comment la perdre, nous devons comprendre ce qu’est la graisse corporelle et à quelle fonction elle sert notre corps. La masse corporelle se compose de deux parties : la graisse corporelle et la masse maigre. Masse corporelle mince est le poids de tout ce qui se trouve dans votre corps, à l’exception de la graisse, comme les muscles, les ligaments, les os, les tendons, les tissus et les organes. La masse grasse est votre graisse corporelle. La graisse corporelle est comment nos corps isolent et protègent nos organes. C’est aussi la façon dont nous stockons l’énergie.

Votre pourcentage de graisse corporelle n’est pas le même que votre indice de masse corporelle. L’IMC est la mesure de longue date les médecins ont l’habitude de déterminer la graisse corporelle d’une personne, mais cela ne tient pas compte du poids de vos os, de vos muscles et de vos organes lors de la détermination de la graisse corporelle.

Une bien meilleure mesure est votre pourcentage de graisse corporelle et répartition de la graisse corporelle, qui vous donne un aperçu de votre état de santé général. Notre corps a besoin d’une bonne quantité de graisse corporelle pour s’assurer que tout fonctionne correctement. Cependant, si vous en avez trop, cela peut donner une mauvaise image de votre santé à long terme.

Comment perdre de la graisse corporelle naturellement

La perte de graisse est simple en théorie : vous devez brûler plus de calories que vous n’en absorbez. Tout est une question de maintien des calories. N’oubliez pas de créer des objectifs réalistes qui ne privent pas votre corps de ce dont il a besoin au nom de l’apport calorique.

Faire des changements sains et durables est la clé de la perte de graisse corporelle à long terme. Ne croyez aucun des régimes à la mode ou des solutions miracles. Modifier votre alimentation et établir un régime d’exercice est le moyen le plus efficace de perdre de la graisse corporelle. Voici ce qu’il faut savoir.

Commencez par repenser votre alimentation

Avant de faire quoi que ce soit, arrêtez-vous et prenez bilan de votre alimentation. Y a-t-il des domaines évidents que vous devez changer ? Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas par où commencer ; il y a des éléments clés que vous pouvez ajouter ou exclure de votre alimentation pour perdre naturellement de la graisse corporelle.

Visez un régime riche en protéines

Régimes riches en les protéines favorisent la perte de graisse car ils vous aident à vous sentir rassasié, ce qui réduira les collations supplémentaires et réduira votre apport calorique. Il le fait en diminuant la production de l’hormone de la faim, ghréline, dans le corps. Les régimes riches en protéines sont parfaits pour les personnes qui souhaitent maintenir leur masse musculaire tout en perdant de la graisse corporelle. Ajoutez des aliments riches en protéines à votre alimentation comme les fruits de mer, les œufs, la viande et les produits laitiers.

Mangez beaucoup de bonnes graisses

Le mot gras a une mauvaise réputation, et la plupart des gens essaient d’éviter tout ce qui contient le mot gras dans le nom. Bien que vous deviez limiter autant que possible les gras trans, vous avez besoin de bonnes graisses dans votre alimentation.

Sources de les bonnes graisses comprennent œufs, avocats, huile d’olive, poisson et noix, dont beaucoup sont les piliers du régime méditerranéen. Une étude de 12 mois a révélé que la Méditerranée a une plus grande perte de poids réussie à long terme taux par rapport aux régimes faibles en gras. Pour profiter des avantages des graisses saines, vous n’avez pas nécessairement besoin d’augmenter votre consommation de graisses dans l’ensemble. Au lieu de cela, vous pouvez rechercher des zones où vous pouvez remplacer les gras trans par des options plus saines.

Ajoutez des fibres à votre alimentation

La fibre est un glucide essentiel que notre corps utilise pour réguler le sucre et faciliter la digestion. Les aliments riches en fibres comprennent les fruits, les légumes, les noix et les grains entiers. Augmenter la quantité de fibres dans votre alimentation a été lié à la perte de poids. Une étude récente a découvert que plus de fibres solubles a également aidé les gens à réduire la graisse du ventre. La fibre peut aussi réduire votre risque des maladies cardiaques et du diabète de type 2 en réduisant les graisses dans le corps.

Si vous n’arrivez pas à obtenir suffisamment de fibres de votre alimentation, vous pouvez essayer d’ajouter un supplément de fibres à votre alimentation.

Bannissez les boissons sucrées

Il ne s’agit pas seulement de ce que vous mangez ; les choses que vous buvez jouent également un rôle énorme dans la perte de graisse. Les sodas, le thé sucré et l’alcool entraveront vos objectifs car ils ont été associés à taux plus élevés de graisse corporelle. Complétez ces boissons avec des choix plus sains comme l’eau ou thé vert.

S’engager à faire de l’exercice régulièrement

L’exercice est l’autre moitié de la perte de graisse. Toute forme et quantité d’exercice est une étape précieuse vers votre santé. Cependant, si vous cherchez à faire des progrès significatifs dans la perte de graisse, il existe des séances d’entraînement spécifiques que vous devez vous assurer d’obtenir.

L’entraînement en force

La musculation est une partie importante du processus de perte de graisse. Des études ont montré que musculation pendant quatre semaines a entraîné une réduction moyenne de 1,46 % de la graisse corporelle. Il a également l’avantage unique de relancer votre métabolismece qui signifie que vous brûlerez plus de calories.

Ne vous inquiétez pas si l’entraînement en force fait battre votre cœur. Cela peut être intimidant, surtout si vous n’avez pas d’expérience avec les poids ou les machines du gymnase. Vous pouvez musculation à domicile sans aucun poids. Les exercices de poids corporel comme les planches et les torsions russes sont d’excellents entraînements qui peuvent renforcer tout votre corps. Vous pouvez également opter pour des cours vidéo Barre ou utiliser des bandes de résistance pour les entraînements à domicile. N’oubliez pas que vous verrez le plus de progrès si vous associez des changements à votre régime alimentaire à un entraînement en force.

Maximisez votre cardio

L’exercice aérobie, également connu sous le nom de cardio, conditionne votre système cardiovasculaire en augmentant votre fréquence cardiaque et votre consommation d’oxygène. Le cardio est l’un des moyens les plus efficaces pour perdre de la graisse corporelle. Tout en perdant de la graisse corporelle avec le cardio, vous êtes également construire de la masse musculaire maigre et réduire votre risque de blessure en améliorant votre condition physique.

Assurez-vous de donner la priorité aux exercices cardiovasculaires comme la marche, la course et la natation dans votre programme d’entraînement. Le CDC recommande 150 minutes de modération cardio chaque semaine.

Entraînement à l’intervalle de haute intensité

Le HIIT est un entraînement cardio efficace consistant en des rafales d’activité accrue et des périodes de récupération qui les accompagnent. Si vous cherchez à perdre de la graisse corporelle, les entraînements HIIT peuvent être votre solution. Le HIIT augmente la perte de graisse de 28,5 % par rapport au cardio régulier entraînements. C’est parce que le HIIT brûle plus de calories en moins de temps.

Malgré les divers avantages, les entraînements HIIT devraient être l’un des nombreux régimes quotidiens. Les experts recommandent de limiter les séances de haute intensité à deux à trois fois par semaine. Vous devez également les espacer avec des jours de repos ou des entraînements à faible intensité.

Vous devez être conscient de la inconvénients des entraînements HIIT excessifscomme les lésions articulaires et métabolisme perturbé. Les séances HIIT peuvent causer du stress hormone cortisol monter en flèche, vous laissant anxieux et nerveux. N’oubliez pas de toujours suivre votre rythme.

Lire la suite: Augmentez votre fréquence cardiaque avec ces programmes d’entraînement HIIT

Avant toute chose, prenez soin de votre corps

L’alimentation et l’exercice sont essentiels pour la perte de graisse. Mais ils ne doivent jamais se faire au détriment de votre santé. N’oubliez pas de toujours privilégier le sommeil. Il est essentiel pour votre santé et votre fonctionnement en général et peut vous aider dans votre parcours de perte de graisse en vous aidant éviter la prise de poids et renforcer vos activités physiques.

Vous devez également être conscient de la façon dont vos efforts affectent votre santé mentale et Bonheur. L’esprit et le corps travaillent ensemble; vous ne pouvez pas avoir l’un sans l’autre. Si vous vous poussez trop loin – physiquement ou mentalement – vous pouvez faire une pause et prendre soin de vos besoins.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.