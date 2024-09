Voici comment Passaic Tech et d’autres lycées vont renforcer la sécurité après la fusillade du football

WAYNE — Une nouvelle série de mesures de sécurité est en place pour le match de football de vendredi à Institut technique du comté de Passaicune semaine après que deux adolescents ont été blessés par balle lors du match d’ouverture à domicile des Bulldogs.

Il sera interdit aux spectateurs de porter des sacs, de flâner sur le parking et de porter des masques, a déclaré un porte-parole du plus grand lycée du New Jersey.

Ce ne sont là que quelques-unes des précautions mises en œuvre alors que la fusillade continue de provoquer des répercussions généralisées.

Cela a également incité au moins trois lycées voisins à revoir leurs propres règles de sécurité pour les activités attirant des foules cette semaine. Mercredi, par exemple, le directeur des écoles de Wayne a déclaré qu’il rencontrerait la police pour discuter de la question.

Pendant ce temps, le porte-parole du PCTI a défendu le bilan de sécurité de l’école technique de 56 acres.

Sandra Woods, sa directrice des communications, a déclaré que l’institut de Reinhardt Road fonctionne davantage comme un collège que comme un « lycée traditionnel » et que son plan de sécurité est reconnu à l’échelle nationale. Les mesures renforcées, a-t-elle déclaré, font partie d’un « engagement continu à maintenir un environnement sûr, garantissant que les étudiants, le personnel et les visiteurs se sentent en sécurité tout en profitant de toutes les fonctions de l’école ».

Les Bulldogs accueilleront les Mountaineers du lycée West Orange à 18 heures vendredi.

Fusillade après la victoire du PCTI contre Lenape High

Un mineur de 16 ans, dont le nom n’a pas été dévoilé par les autorités, a tiré sur deux autres adolescents après la victoire du PCTI vendredi dernier contre les Indiens du lycée Lenape de Medford Township, a déclaré le procureur du comté dans un communiqué. Les victimes ont subi des blessures non mortelles.

Le mineur a été inculpé pour délinquance, a déclaré le procureur, ajoutant que l’affaire avait été renvoyée à la division de la famille du tribunal supérieur de l’État à Paterson.

Si le tireur présumé avait été un adulte, a déclaré le procureur, les accusations auraient inclus une tentative de meurtre au premier degré, pour laquelle la peine maximale est la prison à vie.

L’épisode de la semaine dernière a marqué la troisième fusillade dans une école du New Jersey cette année – le plus grand nombre depuis 2019, année où il y en avait eu cinq.

Les fusillades précédentes de cette année ont eu lieu fin mars, à moins de 5 kilomètres les unes des autres, dans des lycées de Newark. Une personne a été tuée et deux autres blessées.

Deux étudiants et deux enseignants tués après une fusillade dans une école de Winder, en Géorgie

Selon Everytown pour la sécurité des armes à feuune organisation à but non lucratif basée à Manhattan qui suit les fusillades dans les écoles, a recensé 139 incidents de ce type aux États-Unis cette année, entraînant 42 décès et 93 blessés.

Ces chiffres incluent une attaque survenue mercredi dans un lycée de Winder, en Géorgie, à environ 80 kilomètres au nord-est d’Atlanta, où un élève de 14 ans, actuellement en détention, aurait été tué deux camarades de classe et deux enseignants, blessant neuf autres personnes.

« Lorsque ces situations malheureuses se produisent », a déclaré John Coviello, le surintendant de Lycée régional de Manchester À Haledon, « elles deviennent des occasions de revoir ces choses encore plus — de faire preuve de créativité et d’améliorer encore la dissuasion et la prévention, ainsi que notre réponse. »

Manchester Regional limitera l’utilisation de la plupart des sacs et sacs banane lors de ses événements, y compris le match d’ouverture de football à domicile des Falcons contre les Vikings de North Arlington High School à 18 heures vendredi.

Certains sacs à main, sacs à couches et petits portefeuilles seront autorisés, a déclaré M. Coviello, mais même ceux-ci seront fouillés par la police. Les masques de ski et les masques non religieux sont interdits, a-t-il ajouté.

Woods, la porte-parole du PCTI, n’a pas voulu dévoiler toutes les nouvelles mesures qui seront mises en place, mais elle a déclaré qu’il y aurait plus de personnel en service et que l’école technologique renforcerait sa présence policière.

Elle a déclaré que la porte à l’entrée du terrain de football fermera à la mi-temps de tous les matchs et que les lieux de ramassage seront plus clairement indiqués sur le parking.

Un autre changement concerne l’accès au site. Le PCTI ne vendra les billets que par le biais d’un système protégé par un mot de passe sur son site Internet, a déclaré Mme Woods. La méthode électronique, a-t-elle ajouté, permet aux responsables de limiter la fréquentation.

