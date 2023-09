Voici comment offrir des paiements Venmo à l’intérieur d’une véritable carte Hallmark

La nouvelle collaboration de Venmo et Hallmark offre une nouvelle façon de donner de l’argent à la famille et aux amis. Le les entreprises ont lancé une nouvelle gamme de produits la semaine dernière, qui permet aux clients d’envoyer des fonds numériques dans des cartes de vœux physiques pour toute occasion spéciale. Mais vous devez avoir un compte Venmo pour donner et recevoir de l’argent.

Les cartes Hallmark + Venmo fonctionnent en fournissant un code QR scannable dans la carte qui ouvre automatiquement l’application Venmo. Une fois que l’expéditeur a sélectionné le destinataire dans l’application, puis saisi et confirmé le montant du paiement, le cadeau est en attente jusqu’à ce que le destinataire scanne le code QR avec son téléphone. Le cadeau doit être échangé dans les 180 jours, sinon l’argent sera restitué sur le compte de l’expéditeur.

Si vous souhaitez envoyer de bons vœux à quelqu’un, vous pouvez choisir des modèles de cartes pour les anniversaires, les mariages, les félicitations, les vacances ou tout simplement comme ça. Les cartes seront disponibles au prix de 5$ chacune à Hallmark.comHallmark Gold Crown Stores et certains détaillants aux États-Unis, tels que Walgreens et CVS.

Les marques présentent ces cartes comme un moyen pratique d’offrir de l’argent à leurs proches sans utiliser de chèques ou d’espèces. Lisez la suite pour savoir comment envoyer une carte de vœux avec un paiement cadeau Venmo caché à l’intérieur.

Comment envoyer Venmo dans une carte Hallmark

Assurez-vous que l’application Venmo est installée sur votre téléphone avant de suivre les étapes ci-dessous. Vous voudrez également vous assurer que votre destinataire dispose d’un compte Venmo.

Sélectionnez et achetez une carte Hallmark + Venmo pour votre occasion spéciale. Utilisez l’appareil photo de votre téléphone pour scanner le code QR à l’intérieur de la carte. L’application Venmo s’ouvrira automatiquement et vous serez invité à rechercher votre destinataire par e-mail, numéro de téléphone ou nom d’utilisateur. Saisissez le montant que vous souhaitez envoyer et ajoutez une note facultative avec votre paiement. Vous pouvez également choisir d’ignorer la note Venmo et d’écrire votre message sur la carte elle-même. Vérifiez et confirmez votre mode de paiement. Envoyez votre carte !

Comment les destinataires peuvent accéder aux paiements Hallmark Venmo

Si vous avez reçu une carte Hallmark avec un cadeau Venmo, voici ce que vous devez faire.

Localisez le code QR à l’intérieur de la carte de vœux qui dit : « Vous avez reçu de l’argent avec Venmo ! » Scannez-le avec l’application Venmo. Si vous n’avez pas de compte Venmo, vous pouvez soit scanner le code avec un lecteur d’image QR, soit installer Venmo sur votre téléphone et utiliser le scanner intégré à l’application. Suivez les instructions pour configurer votre compte. Échangez le paiement du cadeau dans les 180 jours. Dans le cas contraire, les fonds seront restitués à l’expéditeur.

Découvrez plus d’informations sur Venmo, telles que son option pour les comptes adolescents et la fonction d’emballage cadeau électronique. Lisez notre autre couverture sur les meilleures applications de paiement numérique et les considérations en matière de confidentialité et de sécurité pour les services bancaires électroniques.