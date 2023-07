Voici comment obtenir une remise de 50 $ sur un Galaxy Z Flip5 ou Z Fold5 de Samsung US

Si vous avez manqué le bonus de préinscription, vous avez toujours la possibilité de bénéficier d’une réduction de 50 $ sur le Flip et le Z Fold5. Notez que la remise est appliquée directement au moment du paiement et n’est disponible que via les liens suivants vers la boutique en ligne Samsung US :

Vous ne voudrez peut-être pas attendre trop longtemps car les dates d’expédition du Samsung Galaxy Z Flip5 aux États-Unis ont déjà commencé à reculer – le téléphone devrait sortir le 11 août et vous pouvez toujours obtenir les coloris Graphite et Lavender à cette date. . Cependant, tous les autres affichent désormais le 25 août comme date de livraison.













Couleurs exclusives Samsung.com pour le Galaxy Z Flip5 : gris, bleu, vert et jaune

Les délais de livraison du Samsung Galaxy Z Fold5 sont principalement fixés au 11 août, à l’exception du bleu, qui est revenu au 25 août. Le bleu et le gris sont deux coloris exclusifs à Samsung.com. Le Z Flip5 dispose également d’options de couleurs exclusives si vous passez par la boutique Samsung : Gris, Bleu, Vert et Jaune.









Couleurs exclusives Samsung.com pour le Galaxy Z Fold5 : gris et bleu

Soit dit en passant, l’offre de réduction de 50 $ est également disponible pour le trio Galaxy Tab S9 et les deux modèles Galaxy Watch6 également, vous ne pouvez l’obtenir que via ces liens :

Notez que si vous avez le crédit de 50 $ de l’offre de pré-réservation, vous devez utiliser celui-ci car ces 50 $ ne se cumulent pas avec eux. Les crédits d’échange se cumulent et pour rappel, les étudiants et les enseignants peuvent réclamer une remise de 15% sur leur achat.

Vous pouvez consulter nos examens pratiques de tous ces appareils pour plus de détails sur les nouveautés et les améliorations.