Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus cette année, s’est lancé dans une pléthore de bugs et de problèmes sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One de la génération précédente. La quantité massive de problèmes tels que le gel de l’écran, les baisses de fréquence d’images, les graphismes inférieurs à la moyenne, le rendu basse résolution, entre autres problèmes. Alors que les joueurs de la nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X | S n’ont signalé aucun problème majeur avec le jeu, certains utilisateurs de PC ont également déclaré que le jeu posait parfois des problèmes qui rendent l’expérience d’autant plus frustrante. Alors que la semaine suivant Cyberpunk 2077 était embourbée par les rapports sur le gameplay hideux du jeu sur PS4 et Xbox One, les développeurs ont publié une déclaration s’excusant pour la mauvaise expérience et promettant en outre une solution dans un avenir récent.

Dans leur déclaration, les développeurs de CD Projekt Red ont également déclaré qu’ils rembourseraient ceux qui ne souhaitent pas attendre les correctifs. La société a déclaré que les remboursements seraient lancés à partir de maintenant (le 14 décembre, date à laquelle ils ont publié la déclaration) et que CD Projekt Red peut être contacté pour la même chose jusqu’au 21 décembre (une semaine à compter de la date d’émission de la déclaration). « Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous donner une chance, mais si vous n’êtes pas satisfait du jeu sur votre console (de génération précédente) et que vous ne voulez pas attendre les mises à jour, vous pouvez opter pour le remboursement de votre copie, » le déclaration a dit. De plus, les développeurs de Cyberpunk 2077 ont expliqué comment obtenir le remboursement du jeu. Voici comment ceux qui ne sont pas satisfaits de Cyberpunk 2077 sur leurs consoles PlayStation 4 et Xbox One peuvent retourner le jeu pour obtenir un remboursement:

CD Projekt Red a déclaré que ceux qui ont acheté leur jeu dans un magasin peuvent d’abord essayer d’obtenir un remboursement auprès du magasin lui-même. Cependant, si cela ne fonctionne pas, les acheteurs peuvent se rendre à helpmerefund@cdprojektred.com pour lancer une demande. Pour ceux qui possèdent une version numérique de Cyberpunk 2077 sur les consoles de génération précédente, peuvent utiliser le système de remboursement sur PSN ou Xbox respectivement.

Les utilisateurs de PlayStation 4 ne peuvent obtenir un remboursement que sur un jeu précommandé, et non sur une version post-lancement du jeu. Afin d’initier un remboursement, les précommandes effectuées plus de 14 jours avant la sortie d’un jeu peuvent être remboursées à tout moment jusqu’à la sortie du jeu. Pour les achats effectués moins de 14 jours avant la date de sortie, vous pouvez demander un remboursement jusqu’à 14 jours après l’achat.

Pour les utilisateurs Xbox, la plupart des remboursements ne sont pas éligibles à un remboursement après 14 jours après l’achat. Les utilisateurs, lorsqu’ils accèdent à la page de remboursement sur leur Xbox, verront la liste de tous leurs achats. Ceux qui souhaitent rembourser Cyberpunk 2077 peuvent sélectionner le jeu et lancer une demande de remboursement auprès de Xbox. Bien que la clause de non-responsabilité indique que demander un remboursement ne garantit pas un remboursement, il est peu probable qu’il ne soit pas approuvé car les développeurs ont promis de rembourser toutes les personnes souhaitant retourner le jeu jusqu’au 21 décembre.

Bien que de nombreux tems et conditions doivent être remplis pour initier un remboursement sur PSN et Xbox, Cyberpunk 2077 répond à la plupart des exigences actuellement. Même si ce n’est pas le cas, les acheteurs peuvent toujours contacter les développeurs sur l’e-mail susmentionné afin d’enregistrer une réclamation ou de demander un remboursement.

Depuis le jour du lancement (10 décembre), les joueurs de Cyberpunk 2077 sur consoles PlayStation 4, consoles Xbox One et PC se plaignent des bugs et problèmes majeurs du jeu. Certains ont même continué en disant que le jeu était « injouable » sur les consoles de la génération précédente. Alors que la plupart des rapports disent que le jeu est vraiment bon, la quantité de bugs en fait une expérience très frustrante à jouer sur les consoles de la génération précédente.