Voici comment obtenir un crédit d’échange de 100 $ pour les téléphones Samsung

Le prochain événement majeur de lancement de téléphones de Samsung aura lieu le 11 août, et l’obtention des nouveaux téléphones, y compris les derniers appareils pliables de la marque, sera forcément aussi difficile que cela l’a été pour tous les autres produits en demande cette année. De la Playstation 5 aux dernières cartes graphiques et baskets, les robots et les scalpers s’emparent de tout ce qui est populaire pour facturer une prime sur d’autres sites.

Suite: Samsung pourrait bientôt «déplier» des plans pour de nouveaux smartphones pliables et rabattables

Samsung essaie de rendre un peu plus facile pour de vraies personnes la précommande de ses nouveaux téléphones, avec un crédit d’échange bonus de 100 $ pour démarrer. Pour obtenir l’offre, il vous suffit de vous inscrire pour « réserver » votre place gratuitement dès maintenant afin de pouvoir battre la ligne et pré-commander lorsque les téléphones sont annoncés. Vous venez de saisir votre nom et un e-mail et ils vous avertiront lorsque les téléphones seront disponibles, ce qui, espérons-le, vous permettra de vaincre la ruée des scalpers.

En plus du créneau de précommande, la réservation de votre place maintenant comprendra des bonus notables, notamment :

Jusqu’à 100 $ de crédit d’échange supplémentaire pour votre téléphone existant. Une année gratuite de service Care+ de Samsung. Une offre exclusive vers les nouveaux appareils.

Nous n’avons aucune idée de ce que sera « l’offre exclusive », mais le crédit de reprise supplémentaire est excellent. Nous vous recommandons également fortement d’opter pour une sorte de service de réparation si vous achetez l’un des téléphones Galaxy les plus récents, en particulier les lignes Flip ou Fold, car leurs écrans uniques vont les rendre beaucoup plus chers à réparer à un tiers -magasin de fête. J’ai aussi craqué tous les téléphones que j’ai possédés alors, euh… croyez-moi sur parole.

Pour accéder à l’offre, il vous suffit de fournir un nom et une adresse e-mail, bien que vous puissiez inclure d’autres informations (telles que l’appareil que vous allez échanger) afin que vous puissiez vérifier encore plus rapidement une fois les nouveaux appareils annoncés. Compte tenu de la rapidité avec laquelle nous avons dû précommander d’autres appareils comme la PS5, vous voudrez l’avoir en place même si vous êtes toujours sur le point d’acheter les nouveaux téléphones.

Nous ne savons encore rien des nouveaux appareils, en particulier du prix, mais l’inscription est gratuite et vous ne vous engagez pas à pré-commander quoi que ce soit. En plus, Le tweet de Samsung suggérer que le dernier événement Unpacked « se déroulera » est un assez bon indice de ce qui s’en vient. Consultez la page de réservation et voyez les détails par vous-même et nous vous tiendrons au courant une fois que nous aurons tout appris sur les nouveaux téléphones une fois qu’ils seront annoncés le 11 août.

