Voici comment obtenir un contrat de rente comme Bobby Bonilla

Le joueur de champ intérieur Bobby Bonilla des Mets de New York de la MLB lors d’un match contre les Dodgers de Los Angeles au Dodger Stadium, le 25 juillet 1993. Stephen Dun | Getty Images Sports | Getty Images

L’ancien joueur de la Ligue majeure de baseball, Bobby Bonilla, reçoit un chèque de 1 193 248,20 $ des Mets de New York chaque 1er juillet, et il continuera de le faire jusqu’en 2035. Le hic ? Il n’a pas joué pour l’équipe depuis 24 ans. Bonilla a signé cet accord en 2000, alors que les Mets lui devaient encore 5,9 millions de dollars. Cependant, le joueur étoile a accepté de reporter son paiement pour laisser les Mets investir dans l’équipe et le stade. En retour, les Mets ont accepté de rembourser à Bonilla 29,8 millions de dollars sur 35 ans – l’une des transactions les plus célèbres de la MLB. En fait, depuis lors, le 1er juillet est connu sous le nom de Bobby Bonilla Day. « Pour Bobby Bonilla, ils ont pris de grosses sommes d’argent [and] au lieu de donner [him] l’argent à l’avance, ils convertiront cet argent en un futur flux de revenus », a déclaré le planificateur financier certifié Louis Barajas, PDG d’International Private Wealth Advisors à Irvine, en Californie. Barajas est également membre du Financial Advisor Council de CNBC. En savoir plus sur les finances personnelles :

Un psychologue recommande les plans de dépenses plutôt que la budgétisation Alors que la plupart des investisseurs ne peuvent pas s’attendre à un accord similaire à celui de Bonilla, ils ont accès à un produit financier similaire appelé rente.

Les rentes fournissent un flux de revenu garanti

Une rente est une somme d’argent forfaitaire, souvent retirée d’un régime de retraite, qui est convertie en un flux de revenu futur, ou rentabilisée. Les compagnies d’assurance garantissent les paiements pendant une période déterminée qui peut s’étendre sur le reste de votre vie ou au-delà. Les paiements peuvent commencer immédiatement ou être différés. L’attrait pour les investisseurs est un flux de revenu garanti, très similaire à la sécurité sociale ou aux pensions. Cela peut atténuer les craintes de manquer d’argent à la retraite. Comment les compagnies d’assurance déterminent-elles le montant d’argent qu’elles vont vous donner ? C’est basé sur un certain nombre de choses, a déclaré Barajas. Ceux-ci incluent le taux de rendement qu’ils pensent pouvoir gagner sur l’argent que vous leur donnez, et votre espérance de vie, a ajouté Barajas.

Trois façons d’évaluer une offre de rente