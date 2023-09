Voici comment obtenir le Galaxy Z Flip 5 pour 399 $ dès maintenant

Bien qu’il soit amusant d’avoir les appareils les plus récents et les plus performants, il y a généralement un prix embêtant qui gêne. Grâce aux valeurs d’échange promotionnelles sur le Galaxy Z Flip 5, vous pouvez obtenir le meilleur téléphone à clapet de Samsung à un prix aussi bas que 399 $. C’est 600 $ de réduction sur son prix habituel.

Afin d’obtenir l’appareil à ce prix bas, vous aurez besoin d’un bel appareil d’échange. Le site de Samsung répertorie les appareils tels que le Z Flip 4, le Galaxy S23+ et certains iPhones éligibles pour recevoir l’offre complète de 600 $. Le bon côté des choses, c’est que les appareils de moindre qualité ont également actuellement des valeurs d’échange promotionnelles, de sorte que les chances que votre téléphone ait une valeur décente sont quelque peu élevées pendant cette période. Cela vaut au moins le détour si le Z Flip 5 a attiré votre attention récemment.

Dans le pire des cas, Samsung propose une valeur de reprise forfaitaire de 200 $ sur tout appareil Android éligible. Et cela représente des économies instantanées, ce qui est toujours mieux qu’un processus de remboursement.

S’il est temps d’effectuer une mise à niveau, suivez le lien ci-dessous.