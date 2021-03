Il est impossible de mesurer l’impact de la pandémie de COVID-19 sans le regarder à travers une lentille sexospécifique. Bien que médicalement, le virus ait frappé les hommes plus durement que les femmes, il est évident que les femmes ont été confrontées à un effet bien pire sur le plan socio-économique. En outre, certains rapports suggèrent que les défis socio-économiques induits par le COVID-19 ont un impact disproportionné sur les femmes qui possèdent environ un tiers de toutes les entreprises privées dans le monde.

Pour comprendre leurs défis et leur capacité à s’adapter et à renforcer leur résilience pendant une pandémie mondiale, WEConnect International – une plate-forme mondiale qui relie les femmes d’affaires aux acheteurs – a sondé un large éventail de femmes propriétaires d’entreprise sur la portée et la nature des impacts du COVID-19. avoir sur eux et leurs entreprises.

La grande majorité des entreprises appartenant à des femmes – plus de 80% en Inde – ont déclaré avoir été affectées négativement par la pandémie de COVID-19 et la plupart avaient connu une réduction de leurs revenus, tandis que d’autres avaient des stocks excédentaires et des commandes annulées ou les deux. Selon l’enquête COVID en cours de la plate-forme, lancée l’année dernière, 55% des entreprises appartenant à des femmes en Inde ont indiqué que les opportunités de passer à un modèle numérique sont essentielles à la survie.

La présidente, PDG et cofondatrice de WeConnect International, Elizabeth A. Vazquez, a déclaré à News18.com dans une récente interview que malgré les défis, de nombreuses femmes propriétaires d’entreprise ont fait preuve d’une résilience et d’une créativité remarquables face à la pandémie et ont montré comment un Le modèle numérique peut abattre les barrières et aider les femmes à entrer sur les marchés mondiaux grâce à un accès plus facile aux clients potentiels et à la collaboration avec un vaste réseau d’entreprises appartenant à des femmes pour le mentorat et le soutien.

Égaliser les règles du jeu dans les espaces numériques

«Le commerce électronique a le potentiel d’aider à uniformiser les règles du jeu économique pour les entreprises appartenant à des femmes, en particulier dans les pays en développement comme l’Inde. Le Groupe de personnalités de haut niveau des Nations Unies sur l’autonomisation économique des femmes (2017) souligne que les téléphones mobiles et les plates-formes numériques profitent déjà aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) appartenant à des femmes en les connectant aux marchés, en dispensant des formations et en facilitant leurs activités collectives. action. Cependant, la pandémie a prouvé que l’accès numérique doit être accéléré pour permettre à ces entreprises de garder leurs portes ouvertes », a déclaré Vazquez.

Vazquez a expliqué que l’accès numérique va bien au-delà d’une simple connexion Internet; il s’agit de femmes utilisant le commerce électronique comme un outil pour vendre leurs produits à de gros acheteurs à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays.

«Les gouvernements doivent maintenant agir pour développer et mettre en œuvre des politiques qui permettent et amplifient l’accès numérique, ainsi qu’une formation sur la façon dont les MPME peuvent vendre leurs produits et services en ligne», a-t-elle affirmé.

Achetez plus auprès d’entreprises appartenant à des femmes

La première étape pour aider les femmes entrepreneurs consiste à acheter davantage de produits et de solutions appartenant à des femmes. «Beaucoup plus de femmes devraient être encouragées à mettre leurs idées sur le marché afin que nous puissions mieux faire des affaires ensemble – meilleure qualité, meilleure pour la planète et meilleure pour une communauté de plus en plus diversifiée de citoyens du monde avides de solutions que les femmes peuvent apporter si elles sont données. une égalité des chances », a-t-elle déclaré.

La lutte contre les inégalités entre les sexes est cruciale pour la croissance économique et la capacité des femmes est essentielle car les femmes dépensent également plus pour les familles et les communautés que leurs homologues masculins. Dans un pays comme l’Inde, où seuls 25% de la main-d’œuvre actuelle sont des femmes, il y a beaucoup à gagner si les femmes sont encouragées à se joindre à nous, facilitées et reçoivent le soutien nécessaire pour prospérer.

«Actuellement, les entreprises appartenant à des femmes reçoivent moins de 1% de l’argent total dépensé en produits et services, mais imaginez l’effet multiplicateur qui pourrait se produire avec de nombreux gros acheteurs, acceptez le défi de prouver que 1% à 2% pourrait rapporter plusieurs milliards de dollars différence annuelle avec les fournisseurs. En conséquence, l’année 2025 pourrait être très différente: des rôles égaux sur le marché du travail pourraient entraîner jusqu’à 28 billions de dollars ou 26% ajoutés au PIB annuel mondial. La mise en œuvre de la parité économique totale entre les sexes pourrait ajouter plus de 1,2 billion de dollars au PIB des États-Unis, 325 milliards de dollars à celui du Japon et 240 milliards de dollars à celui du Royaume-Uni. La promotion de l’égalité des femmes en Inde pourrait permettre une augmentation de 18% par rapport au PIB du statu quo, soit 770 milliards de dollars. Faire progresser l’égalité des femmes dans les affaires pourrait augmenter le PIB mondial de 5,87 billions de dollars », a prédit Vazquez.

Le PDG a expliqué que de nombreuses sociétés acheteurs membres de WeConnect telles qu’Accenture, Cisco, Intel, IBM, Johnson and Johnson, Marriott et P&G s’approvisionnent déjà en parties de leur chaîne de valeur en Asie du Sud. «En redoublant d’efforts pour s’approvisionner davantage auprès d’entreprises appartenant à des femmes en Inde, les acheteurs mondiaux et régionaux peuvent contribuer à la fois à la capacité de leurs entreprises à atteindre les objectifs publics et à progresser vers d’autres objectifs de renforcement des capacités», a déclaré Vazquez.

De nombreuses organisations et gouvernements ont sensibilisé aux défis que la diversité et l’inclusion sont censés résoudre, mais il y a eu peu de changements au-delà de la main-d’œuvre. Le consensus général est que des changements significatifs ont été extrêmement lents pour la majorité des femmes dans le monde et que des progrès ne peuvent être accomplis qu’avec des actions intentionnelles et visibles des hauts dirigeants de grandes organisations.

Rendre les femmes visibles dans la chaîne de valeur

Afin d’obtenir des prêts bancaires, les entreprises appartenant à des femmes doivent prouver qu’elles sont viables. Plus ils vendent et font des bénéfices, plus les investisseurs sont enclins à investir leur argent, et s’ils peuvent offrir des garanties, les banques seront des prêteurs avides. Cependant, cela ne se produirait pas en Inde tant que les femmes ne deviendraient pas visibles dans la chaîne de valeur.

«En plus des prêts bancaires, les femmes propriétaires d’entreprises veulent également avoir accès à des sources de croissance organique – des revenus qui n’ont pas besoin d’être remboursés avec des intérêts – elles veulent des contrats pour exécuter les commandes, livrer des marchandises et développer leurs activités. Les femmes chefs d’entreprise en Inde reçoivent une petite fraction des prêts bancaires et des investissements en capital-risque dont disposent les hommes entrepreneurs, et cela doit changer », a souligné Vazquez.

«Elles (les femmes) reçoivent également moins de 1% de l’argent total dépensé en produits et services par les gros acheteurs en Inde; ils sont invisibles dans les chaînes de valeur. Les femmes ont besoin d’un soutien spécifique pour mettre en lumière leur capacité à apporter des solutions et le faire si elles ont des chances égales de rivaliser. Nous devons tous travailler ensemble pour tirer parti de notre pouvoir d’achat, en facilitant la connexion de l’offre et de la demande à l’intérieur et à l’extérieur de l’Inde », a-t-elle ajouté.