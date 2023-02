Voici comment Netflix arrêtera le partage de mot de passe

L’art du partage de mots de passe prend une part importante de de Netflix revenus, avec environ 100 millions de streamers utilisant actuellement le mot de passe de quelqu’un d’autre pour profiter de leurs jeux Stranger Things et Squid. Commençant à être introduit sur quelques marchés tests, Netflix semble désespéré de trouver un moyen de limiter le partage de mot de passe, mais aussi de ne pas bloquer complètement les utilisateurs. Ils préféreraient de loin que vous payiez quelques dollars chaque mois pour continuer à profiter de son contenu.

Détaillé via un page d’aide mise à jour visible dans certains pays, Netflix lancera bientôt quelque chose de similaire à ce que fait YouTube TV. Si un utilisateur ne se connecte pas à son réseau Wi-Fi domestique sur un « appareil de confiance », il ne pourra pas visionner Netflix. Disons que vous envoyez votre mot de passe Netflix à un ami dans un autre état. Votre mot de passe peut ne fonctionner que pendant une durée limitée, car Netflix demandera bientôt à cet appareil d’être connecté au réseau WiFi du propriétaire du compte ou au titulaire du compte de changer son emplacement principal. Netflix déclare même que si vous voyagez pendant une période prolongée, il se peut que vous ne puissiez pas profiter de votre contenu. C’est un vrai “Désolé, pas désolé” ambiance.

Tous les détails peuvent être consultés à droite ici, mais tous les détails de cette FAQ se terminent par le fait que vous donnez plus d’argent à Netflix en ajoutant un membre à un compte existant. Encore une fois, disponible sur certains marchés en dehors des États-Unis, Netflix permet aux titulaires de compte d’ajouter des membres à un compte à un prix réduit. C’est quelque chose qu’ils ont testé, et si ça marche, nous pourrions le voir se lancer aux États-Unis.

Bien qu’il soit facile de penser que Netflix est une bande de connards qui veulent juste de l’argent, je suis en fait tout à fait pour les gens qui paient pour ce service. Si plus de gens payaient leur juste part, peut-être que mes émissions préférées pourraient avoir une saison ou deux de plus. Plus d’argent pour Netflix signifie plus de contenu à consommer, ce qui rend mon abonnement plus précieux pour moi. C’est mutuellement bénéfique.

// Le Diffusable