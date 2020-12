La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, a traité sa famille en ligne avec une autre photo glamour d’elle-même. Elle a partagé un selfie miroir parfait qui a immédiatement attiré l’attention sur les réseaux sociaux. Sur la photo, Suhana peut être vue portant un haut élégant avec un motif zébré sur l’ensemble. La starkid est également vue exhibant son maquillage glamour. Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué son nail art chic. Quelques-uns de ses ongles taillés étaient peints en noir uni, tandis que le troisième doigt avait un motif génial.

La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, a été émerveillée par la photo et a laissé un commentaire rempli d’emoji aux yeux de cœur. Navya a récemment fait la une des journaux après avoir rendu public son profil Instagram. La cousine de Suhana, Alia Chhiba, a laissé un commentaire adoré avec un emoji à deux cœurs.

Les mères des meilleurs amis de Suhana, Ananya Panday et Shanaya Kapoor – Bhavana Pandey et Maheep Kapoor – ont également comblé le message avec beaucoup d’amour en exprimant leur réaction dans la section des commentaires.

Suhana a rendu son profil Instagram public et en très moins de temps, ses abonnés ont atteint 1,4 million. Son jeu sur les réseaux sociaux est au rendez-vous et les fans adorent ses photographies glamour. Elle publie souvent des photos d’elle-même sur son fil Instagram.

Récemment, elle a résumé la saison d’hiver pour elle-même en partageant un article spécial. Suhana a fait le tour de ses attributs spéciaux pour la saison froide. Elle a posté une photo d’elle-même tenant une tasse de boisson chaude, de jolies baskets et une veste noire.

Suhana a passé le coronavirus – un verrouillage national induit à domicile avec la famille à Mumbai. Elle poursuit actuellement des études supérieures à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York. Suhana est retournée à New York pour l’université après des mois de pause forcée. À l’avenir, les enfants étoiles ont l’intention de devenir acteur de Bollywood.