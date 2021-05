Voici comment Naga Chaitanya a réagi aux débuts OTT de sa femme Samantha Akkineni

La star du sud Samantha Akkineni a publié mardi une nouvelle affiche de sa première série Web « The Family Man 2 » sur les réseaux sociaux, et son mari, l’acteur Naga Chaitanya, semble excité.

«Nous sommes prêts pour vous», a écrit Samantha sur Instagram ainsi que Twitter, partageant la nouvelle affiche qui met en évidence un profil latéral cicatrisé de son visage et présente également Manoj Bajpayee, qui essaie le protagoniste. Comme indiqué précédemment par IANS, l’affiche a annoncé que la bande-annonce de l’émission devrait sortir le 19 mai.

En partageant le message de Samantha, Chaitanya a écrit: « Enfin! Il est temps. »

Pour terminer !! Il est temps https://t.co/dN2b8ojZUd – chaitanya akkineni (@chay_akkineni) 18 mai 2021

Chaitanya, qui est le fils de la superstar Telugu Nagarjuna, n’est pas étonnamment enthousiasmé par les débuts de sa femme dans l’espace OTT, étant donné que le lancement de la deuxième saison a déjà été reporté dans le passé au milieu de la pandémie en cours. Des sources non confirmées ont déclaré que l’émission devrait maintenant sortir en juin.

La série primée Amazon Original marque les débuts numériques à l’écran en hindi de la superstar du Sud Samantha Akkineni qui se joint à sa deuxième saison en tant qu’antagoniste, Raji.

La première saison de « The Family Man » de Raj & DK a été un succès lors de sa sortie en 2019. Dans la nouvelle saison, le plus adorable « Family Man » du pays, alias Srikant alias Manoj, est enfin de retour avec une interprétation multiforme de son action la plus attendue thriller d’espionnage. Cette fois-ci, la lutte est plus intense car non seulement il a du mal à équilibrer sa famille et sa vie professionnelle toujours exigeante, mais il fait également face à un nouvel ennemi «Raji».

The Family Man est une série dramatique d’action et énervée, qui raconte l’histoire d’un homme de la classe moyenne, Srikant Tiwari, qui travaille pour une cellule spéciale de l’Agence nationale d’enquête. La série explore la marche en corde raide de Srikant alors qu’il lutte pour trouver un équilibre entre son travail secret, peu rémunéré, à haute pression et à enjeux élevés et le fait d’être un mari et un père. C’est l’histoire d’un gars de la classe moyenne qui est un espion de classe mondiale.

Outre Manoj et Samantha, la distribution de l’ensemble stellaire comprend également Priyamani, Sharib Hashmi, Seema Biswas, Darshan Kumar et SharadKelkar pour n’en nommer que quelques-uns.

(Avec les contributions d’IANS)