Apple a récemment publié la sixième version bêta de l’iOS 14.5 pour les modèles iPhone. Avec la dernière version bêta, le géant de la technologie basé à Cupertino a introduit un changement notable dans Siri qui comprend l’ajout de deux voix supplémentaires en plus de la voix féminine ou féminine par défaut. Bien qu’Apple propose l’assistant virtuel Siri avec des voix masculines et féminines dans de nombreux pays, dont l’Inde, la disponibilité mondiale de plus d’options rend la mise à jour beaucoup plus excitante. Dans une déclaration à TechCrunch, Apple affirme que le changement fait partie de l’engagement continu de l’entreprise en faveur de la diversité. «Nous sommes ravis de présenter deux nouvelles voix Siri pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de Siri de sélectionner la voix de leur choix lors de la configuration de leur appareil. Il s’agit d’une continuation de l’engagement de longue date d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion, et des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons », indique le communiqué.

Si vous êtes déjà sur les canaux bêta iOS ou iPadOS, les utilisateurs peuvent vérifier sa disponibilité en se dirigeant vers Paramètres sur l’iPad ou l’iPhone, puis en sélectionnant Siri et le menu Rechercher. Vérifiez si vous avez choisi l’anglais (États-Unis) comme langue de Siri, puis appuyez sur l’option Siri Voice. Le changement s’étendra également à d’autres produits Apple prenant en charge l’assistant virtuel Siri, tels que Apple Watch et HomePod. Si vous avez accès au logiciel HomePod beta, ouvrez l’application Home sur iPhone ou iPad> Paramètres HomePod> Vérifiez si vous avez choisi l’anglais (États-Unis) comme langue de Siri> Cliquez sur l’option Siri Voice. Le processus pour changer la voix de Siri avec la version iOS et iPadOS existante est le même. Vous pouvez trouver une démonstration des nouvelles voix ci-dessous.

Apple n’a pas encore mis en évidence les détails du déploiement stable d’iOS 14.5 et d’iPadOS 14.5. Le mois dernier, les iPhones et iPads d’Apple ont reçu deux mises à jour corrigeant des problèmes de sécurité critiques. On s’attend également à ce que l’iOS 14.5 stable obtienne un contrôle de la confidentialité très attendu pour empêcher les publicités ciblées.