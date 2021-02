Voici comment modifier les paramètres de langue pour Android, iOS et Web

Facebook et sa filiale Instagram sont des plates-formes de médias sociaux extrêmement populaires dans le monde, qui offrent de nombreuses fonctionnalités conviviales et une connectivité étroite. Notamment, les deux applications prennent également en charge plusieurs langues pour sa base d’utilisateurs massive. Pour les utilisateurs indiens, la plate-forme Web Facebook prend en charge le malayalam, le kannada, le punjabi, le bengali et le marathi. D’autre part, les utilisateurs indiens d’Instagram iOS ont accès à la langue hindi en dehors de l’anglais. Son client Web propose des options telles que les utilisateurs entre bengali, gujarati, marathi, etc.

Android Facebook, option de langue Instagram: Les utilisateurs de smartphone Android de Facebook peuvent changer la langue en appuyant sur l’icône du menu hamburger en haut à droite> Faites défiler jusqu’à Paramètres et confidentialité> Sélectionnez la langue et choisissez dans la liste. De même, les utilisateurs d’Instagram devront appuyer sur la photo de profil en bas à droite, puis se diriger vers Paramètres. À partir de là, les utilisateurs d’Instagram pour Android devront sélectionner Compte et Langue.

iOS Facebook, option de langue Instagram: Pour modifier le paramètre de langue, les utilisateurs de Facebook avec un iPhone ou un iPad devront appuyer sur l’icône du menu hamburger en bas à droite et faire défiler vers le bas pour sélectionner Paramètres et Confidentialité. Les utilisateurs doivent noter que cela les redirigera vers les paramètres de langue de l’iPhone qui modifieront la préférence de langue globale du smartphone. Les utilisateurs d’iPhone Instagram devront appuyer sur Image de profil> Compte> Langue.

Web Facebook, option de langue Instagram: Les utilisateurs Web de Facebook devront cliquer sur la flèche déroulante en haut à droite> Sélectionnez Paramètres et confidentialité> Cliquez sur Langue et région> Cliquez sur Modifier dans la section Langue de Facebook. Pour le web Instagram, cliquez sur la photo de profil en haut à droite, cliquez sur Paramètres et en bas, vous verrez une option déroulante (en anglais par défaut). Après avoir cliqué sur le menu déroulant, sélectionnez la langue préférée.