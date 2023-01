Voici comment Microsoft pourrait utiliser ChatGPT

Ceci est une grosse affaire. En cas de succès, il apportera de puissants outils d’IA aux masses. Alors, à quoi ressembleraient les produits Microsoft alimentés par ChatGPT ? Nous avons demandé à Microsoft et OpenAI. Ni l’un ni l’autre n’étaient disposés à répondre à nos questions sur la manière dont ils envisageaient d’intégrer des produits alimentés par l’IA dans les outils de Microsoft, même si le travail doit être bien avancé pour le faire. Cependant, nous en savons assez pour faire des suppositions éclairées et intelligentes. Indice : c’est probablement une bonne nouvelle si, comme moi, vous trouvez ennuyeux de créer des présentations PowerPoint et de répondre à des e-mails.

Commençons par la recherche en ligne, l’application qui a reçu le plus de couverture et d’attention. La popularité de ChatGPT a ébranlé Google, qui le considère comme un “code rouge” pour le moteur de recherche omniprésent de l’entreprise. Microsoft espèrerait intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche (plus décrié) Bing.

Selon Melanie Mitchell, chercheuse au Santa Fe Institute, un organisme de recherche à but non lucratif, cela pourrait fonctionner comme un front-end pour Bing qui répond aux requêtes des gens en langage naturel. La recherche basée sur l’IA peut signifier que lorsque vous demandez quelque chose, au lieu d’obtenir une liste de liens, vous obtenez un paragraphe complet avec la réponse.

Cependant, il y a une bonne raison pour laquelle Google n’a pas encore pris les devants et intégré ses propres modèles de langage puissants dans la recherche. Des modèles comme ChatGPT ont une tendance notoire à cracher du contenu biaisé, nuisible et factuellement incorrect. Ils sont excellents pour générer un langage fluide qui se lit comme si un humain l’avait écrit. Mais ils n’ont aucune compréhension réelle de ce qu’ils génèrent, et ils énoncent à la fois des faits et des mensonges avec le même niveau élevé de confiance.

Lorsque les gens recherchent des informations en ligne aujourd’hui, ils se voient proposer un éventail d’options et ils peuvent juger par eux-mêmes quels résultats sont fiables. Une IA de chat comme ChatGPT supprime cette couche “d’évaluation humaine” et oblige les gens à prendre les résultats au pied de la lettre, explique Chirag Shah, professeur d’informatique à l’Université de Washington, spécialisé dans les moteurs de recherche. Les gens pourraient même ne pas remarquer lorsque ces systèmes d’IA génèrent du contenu biaisé ou de la désinformation, puis finissent par le diffuser davantage, ajoute-t-il.

Lorsqu’on lui a demandé, OpenAI était énigmatique sur la façon dont il forme ses modèles pour être plus précis. Un porte-parole a déclaré que ChatGPT était une démo de recherche et qu’il était mis à jour sur la base des commentaires du monde réel. Mais on ne sait pas comment cela fonctionnera dans la pratique, et des résultats précis seront cruciaux si Microsoft veut que les gens arrêtent de “googler” les choses.

En attendant, il est plus probable que nous verrons des applications telles qu’Outlook et Office recevoir une injection d’IA, déclare Shah. Le potentiel de ChatGPT pour aider les gens à écrire plus couramment et plus rapidement pourrait être l’application phare de Microsoft.

Des modèles de langage pourraient être intégrés à Word pour faciliter la synthèse de rapports, la rédaction de propositions ou la génération d’idées, explique Shah. Ils pourraient également donner aux programmes de messagerie et à Word de meilleurs outils de saisie semi-automatique, ajoute-t-il. Et ce n’est pas seulement basé sur les mots. Microsoft a déjà annoncé qu’il utiliserait le générateur de texte en image DALL-E d’OpenAI pour créer également des images pour les présentations PowerPoint.