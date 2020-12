WhatsApp a annoncé hier qu’il apportait une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de mettre différents fonds d’écran personnalisés sur chaque chat. La nouvelle fonctionnalité s’est accompagnée d’une nouvelle recherche d’autocollants et d’une nouvelle collection d’autocollants. La nouvelle mise à jour de WhatsApp permet aux utilisateurs de mettre un fond d’écran différent sur chaque contact ou groupe, ce qui permet aux utilisateurs d’identifier plus facilement leurs discussions et d’éviter la confusion liée à la sélection du mauvais chat par erreur. « Rendez vos discussions personnelles et distinctes en utilisant un fond d’écran personnalisé pour vos discussions les plus importantes et vos personnes préférées, et vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’envoyer le mauvais message dans le mauvais chat », avait déclaré WhatsApp lors de l’annonce.

Les utilisateurs peuvent déjà mettre un fond d’écran personnalisé sur leurs discussions WhatsApp, mais le fond d’écran personnalisé reste statique dans toutes les discussions. Avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais mettre différents fonds d’écran pour différentes discussions. Actuellement, les utilisateurs peuvent changer leur fond d’écran de chat WhatsApp en accédant à Réglages > Chats > Fond d’écran puis sélectionnez n’importe quelle image de leur galerie à mettre comme fond d’écran statique de WhatsApp. Bien que l’option de fond d’écran personnalisé pour WhatsApp n’ait pas encore été déployée, les utilisateurs pourront sélectionner un fond d’écran avec chaque discussion en ouvrant la discussion respective et en entrant dans Options (trois points) > Fond d’écran, puis sélectionnez le fond d’écran souhaité dans la galerie de leur smartphone.

Comme pour les fonds d’écran WhatsApp actuellement, les fonds d’écran personnalisés pour chaque discussion ne s’afficheront que sur WhatsApp sur mobile et non sur le Web. Outre la possibilité de mettre différents fonds d’écran personnalisés sur différents chats, la plate-forme de messagerie appartenant à Facebook a également annoncé de nouveaux fonds d’écran, une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de rechercher leurs autocollants préférés et de nouvelles collections d’autocollants.

Auparavant, WhatsApp avait lancé sa fonctionnalité de messages disparaissant pour Android et iOS. La nouvelle fonctionnalité, si elle est activée, fera disparaître les messages d’un chat après sept jours. La fonctionnalité de disparition des messages peut également être utilisée dans les discussions de groupe, où l’option d’activation / de désactivation appartient uniquement à l’administrateur.