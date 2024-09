Voici comment l’utiliser

Avec la nouvelle application iOS 18, les utilisateurs d’iPhone disposent enfin d’un véritable gestionnaire de mots de passe sur leur iPhone. Getty Images

L’une des meilleures nouveautés d’iOS 18 est l’application Mots de passe intégrée. Avec la nouvelle application iOS 18, les utilisateurs d’Apple disposent enfin d’un véritable gestionnaire de mots de passe sur leurs iPhones.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, l’application Passwords d’Apple rationalise la connexion et la gestion des mots de passe afin de simplifier la création et la gestion des informations d’identification sur les applications et les sites Web.

La nouvelle application iOS 18 est synchronisée sur vos appareils via iCloud et bénéficie de la norme de sécurité de référence, cryptage de bout en boutce qui signifie que personne — même le gouvernement et Apple — ne peut accéder à vos données.

ForbesiOS 17.7 : avertissement de mise à jour adressé à tous les utilisateurs d’iPhone

Pourquoi devriez-vous utiliser un gestionnaire de mots de passe

Les mots de passe sont une forme de sécurité peu fiable. Les gens les oublient, utilisent des identifiants faciles à deviner ou les répètent dans plusieurs services. Ils sont donc souvent exposés à des failles de sécurité.

Divers efforts ont été déployés par l’industrie pour éliminer complètement les mots de passe, mais à l’heure actuelle, des facteurs d’authentification supplémentaires tels que Face ID d’Apple s’ajoutent à ceux-ci plutôt que de les remplacer.

C’est là que les gestionnaires de mots de passe entrent en jeu. Ils vous permettent de sécuriser tous vos mots de passe en un seul endroit, protégés par Face ID. Les gestionnaires de mots de passe vous aident à créer des identifiants forts et uniques pour les nombreuses applications et services que vous utilisez. Ils vous alertent souvent si vos données ont été compromises lors d’une violation.

Apple propose depuis un certain temps un gestionnaire de mots de passe de base, le trousseau iCloud. Celui-ci offrait de nombreuses fonctions similaires à celles d’un gestionnaire de mots de passe, notamment la possibilité de créer des identifiants forts et des alertes de violation. C’était mieux que rien, mais il manquait de nombreuses fonctionnalités des gestionnaires de mots de passe à service complet, c’est pourquoi Apple a lancé cette nouvelle application iOS 18.

Qui devrait utiliser l’application de mots de passe iOS 18

L’application Passwords est en réalité réservée aux utilisateurs d’Apple, car au moment de la rédaction de cet article, elle n’offre pas la possibilité de migrer toutes vos informations d’identification vers un autre gestionnaire de mots de passe. Apple prévoit de fournir un outil pour aider les utilisateurs à importer des mots de passe à partir de services tiers, mais il n’est pas encore prêt.

Mais si vous utilisiez auparavant le trousseau iCloud, l’application Mots de passe est plus sécurisée et plus pratique, et elle dispose de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui la mettent en phase avec la concurrence, telles que 1Mot de passe et LastPass.

Parmi les avantages de l’application iOS 18 Passwords, on retrouve la possibilité de vous alerter de toute faille de sécurité sans avoir à recourir à un service tiers, explique Jake Moore, conseiller mondial en cybersécurité chez ESET. « Elle peut empêcher les utilisateurs de réutiliser leurs identifiants, tout en les alertant de tout mot de passe potentiellement faible. »

« Le fait qu’il s’agisse d’une application par défaut intégrée ne laisse désormais aucune excuse pour ne pas mettre de l’ordre dans vos informations d’identification en ligne », ajoute Moore.

Cependant, si vous utilisez déjà un gestionnaire de mots de passe tiers et qu’il fonctionne pour vous, vous pouvez tout aussi bien continuer, du moins jusqu’à ce qu’Apple offre la possibilité de migrer facilement vos données.

ForbesLes pirates informatiques ciblent les acheteurs d’iPhone 16 : voici comment rester en sécurité

Comment configurer l’application de mots de passe iOS 18

Le trousseau iCloud se trouvait dans vos paramètres, mais une fois que vous avez effectué la mise à niveau vers iOS 18, vous trouverez l’application Mots de passe sur votre écran d’accueil, intitulée Mots de passe avec une image de clé. Si vous avez déjà utilisé le trousseau, tout sera migré vers la nouvelle application une fois que vous aurez effectué la mise à jour vers iOS 18. iOS 18 L’application de mots de passe est verrouillée avec Face ID.

Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez qu’elle vous envoie des notifications. J’ai dit non, mais c’est évidemment à vous de décider.

L’application Mots de passe iOS 18 dispose d’un tableau de bord contenant plusieurs sections : vos mots de passe, vos clés d’accès, … [+] Codes, réseaux WiFi, tout ce que vous avez supprimé et recommandations de sécurité. iPhone d’Apple

Vous pourrez alors voir un tableau de bord contenant plusieurs sections : vos mots de passe, clés d’accès, codes, réseaux WiFi, tout ce que vous avez supprimé et recommandations de sécurité.

Vous pouvez également créer un groupe, qui vous permet d’ajouter des contacts de confiance avec lesquels partager des mots de passe, comme votre famille pour accéder aux services de streaming.

L’application Mots de passe iOS 18 peut également être gérée dans vos Paramètres > Saisie automatique et mots de passe. Le paramètre de saisie automatique des mots de passe et des clés d’accès est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez.

Le paramètre permettant de supprimer les codes de vérification après utilisation est également activé, ce qui est une fonctionnalité pratique que je vous suggère d’utiliser, ne serait-ce que pour garder les choses en ordre sur votre appareil.

Pour pouvoir utiliser la nouvelle application Passwords, vous devrez d’abord effectuer la mise à niveau vers iOS 18. Si vous vous souciez de votre sécurité, je vous suggère de le faire, car la dernière version contient également 33 correctifs pour iPhone, en plus de quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Pour mettre à jour votre iPhone vers iOS 18, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel et téléchargez et installez le nouveau logiciel maintenant.