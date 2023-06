Voici comment l’IA pourrait être dangereuse pour les élections

Les personnalités politiques commencent à utiliser l’intelligence artificielle dans les campagnes électorales, mais cette décision comporte des risques, selon un expert en technologie.

Lors de l’élection du maire de Toronto, un candidat, Anthony Furey, a utilisé l’IA pour générer des photos afin de présenter la ville. Aux États-Unis, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a utilisé des photos générées par l’IA dans sa campagne présidentielle de l’opposant Donald Trump étreignant le Dr Anthony Fauci.

Sinead Bovell, un expert en technologie, a déclaré à Your Morning de CTV que l’utilisation croissante de l’IA dans les campagnes électorales pourrait être problématique.

« Les outils d’IA sont maintenant utilisés pour façonner l’arène politique, ils sont incroyablement faciles à utiliser et cela fait partie de leur attrait », a-t-elle déclaré. « Mais en même temps, cela remet en question ce qui se passe lorsqu’ils entrent dans nos écosystèmes politiques. »

Bovell pense que si des restrictions ne sont pas mises en place, l’utilisation de l’IA dans les campagnes deviendra normale, ce qui pourrait nuire aux électeurs.

« Si nous devenons si désorientés, dans une mer d’informations, nous pourrions nous désinscrire complètement du processus, nous pourrions perdre confiance dans notre démocratie ou dans le processus de vote », a-t-elle déclaré.

Déchiffrer entre une vraie image et une fausse peut être difficile, dit Bovell, d’autant plus que l’IA devient plus sophistiquée.

« Dans le contexte de quelque chose d’aussi critique que le vote et la démocratie, quelles normes voulons-nous établir », a déclaré Bovell. « Est-ce que ça devrait aller, que quelqu’un puisse publier des images pour sa campagne sans déclarer qu’elles sont générées par l’IA ? »

Les premières recherches ont indiqué que le texte généré par l’IA pourrait être plus persuasif, dit Bovell, et dans un paysage politique pourrait influencer les électeurs dans une certaine direction.

L’une des façons d’utiliser l’IA consiste à créer des publicités d’attaque qui mettent en évidence un avenir dystopique avec l’adversaire en tant que leader. Bovell affirme que l’audio, la vidéo et les images, associés au texte de l’IA, ont le pouvoir de changer les croyances des gens.

« Nous pouvons être très susceptibles de croire des récits qui ne sont pas vrais, qui semblent incroyablement réels », a-t-elle déclaré. « C’est donc assez alarmant. »



