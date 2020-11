Voici comment l’ex-candidate de Bigg Boss remporte les médias sociaux avec ses publications

Faisant ses débuts à la télévision en hindi avec l’émission Uttaran, l’actrice de télévision Tinaa Dattaa n’a pas tardé à convaincre le public de ses talents d’actrice. La diva, née à Calcutta, fête son anniversaire le 27 novembre. Fait intéressant, avant de se diriger vers Hindi TV, Tinaa a joué dans un certain nombre d’émissions de télévision et de films bengalis, en tant qu’enfant et artiste de soutien.

Dans le monde du cinéma et de la télévision bengali, Tinaa a fait partie de la star d’Aishwarya Rai, Chokher Bali, où elle a joué le rôle de Manorama. Elle a également fait partie du film de Bollywood Parineeta, jouant le rôle de l’adolescente Lalita.

Si ses talents d’actrice nous ont définitivement fait aimer l’actrice, Tinaa sait aussi comment gagner le monde social avec sa présence sur Instagram. La poignée du concurrent Bigg Boss 5, Tinzi à Tinseltown, compte 2,4 millions d’adeptes.

1. Blanc tout le chemin: portant une kurta chikankari blanche avec un palais assorti, Tinaa remporte ce look ethnique avec des accessoires argentés et des juttis blancs. Elle a adopté une approche minimaliste, portant un collier, ainsi que des bagues, tandis que son rouge à lèvres rouge et son attitude audacieuse définissent l’ambiance de la photo.

2. Shimmering in golden: Alors que l’ethnique est l’approche incontournable de Tinaa, elle sait comment faire vibrer les tenues occidentales sans un pouce d’effort. Vêtue d’une robe courte dorée à paillettes, aux bras à plumes, l’actrice opte pour un chignon haut et un maquillage gratuit pour compléter son look.

3. Le rouge est le nouveau noir: Tinaa aime le rouge, et ce n’est pas nous qui le disons. L’actrice a partagé une photo, vêtue d’un sari blanc cassé avec des fleurs rouges, un chemisier rouge et un magnifique collier. Elle le sous-titre: “Le rouge est l’amour, le rouge est la passion, le rouge est chaud, le rouge est le feu, le rouge est la compassion, le rouge est moi!”

4. La fille d’à côté: Ce regard maladroit de Tinaa est définitivement ce qui fait d’elle notre personne de tous les jours. Vêtue d’une robe de nuit, avec de longues vagues et un serre-tête, Tinaa met tout le drame dans cette photo.

5. Règles de swag: sortir un peu de sa zone de confort pour faire du sport quelque chose de funky n’est pas un risque pour Tinaa, car elle peut magnifiquement porter le swag et le style. Jetez un œil à cette chemise aux épaules en filet et bouffées fluo.

Je souhaite à la jolie et petite actrice un très joyeux anniversaire.