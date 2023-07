Voici comment les voyageurs peuvent économiser sur l’essence pendant les vacances du 4 juillet

« Les gens veulent aller quelque part, ils veulent faire quelque chose », a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate et CreditCards.com. « Il y a encore beaucoup de demande refoulée qui s’est maintenue pendant la pandémie. »

C’est que cet été s’avère être une période de voyage particulièrement populaire. La saison la plus occupée n’a pas été sans complications, y compris des perturbations massives des vols menant aux vacances du 4 juillet.

Les prix élevés de l’année dernière ont incité les politiciens aux niveaux étatique et fédéral à demander des exonérations de la taxe sur l’essence.

Le moyenne nationale pour un gallon d’essence est de 3,54 $ au 3 juillet, contre 4,81 $ il y a un an, selon AAA.

Un nombre record de 43,2 millions de personnes devraient voyager en voiture pendant les vacances du 4 juillet, selon AAA l’association des membres de l’automobile et des voyages d’agrément.

Cette demande a contribué à faire grimper des catégories telles que les tarifs aériens et les hôtels cette année, a noté Rossman.

L’enquête de Bankrate a trouvé 80% des voyageurs prévoient d’ajuster leurs plans en raison de prix plus élevés.

Selon Rossman, choisir de conduire au lieu de voler était l’un des changements les plus courants, en plus de choisir des hébergements ou des destinations moins chers et de voyager moins de jours.

Les voyageurs qui prennent la route en voiture ou avec un autre véhicule peuvent également rechercher des moyens de réduire les coûts d’essence.