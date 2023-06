Voici comment les travailleurs utilisent les concerts parallèles pour joindre les deux bouts tout en étant au chômage

Les travailleurs qui ont un côté bousculé dans «l’économie des plateformes en ligne» – des sites comme Airbnb, Etsy, Uber ou TaskRabbit, par exemple, qui les aident à se connecter avec les clients et facilitent le paiement – ​​étaient plus susceptibles d’avoir été au chômage que les travailleurs salariés. , selon une étude de 2019 des données IRS entre 2009 et 2016.

Il existe d’autres moyens de vous protéger financièrement en cas de perte de revenu, comme lentement mais sûrement économiser au moins trois mois de dépenses.

De plus, il y a quelques tâches financières importantes à accomplir dès que possible après une mise à pied. Assurez-vous de demander des allocations de chômage, de déterminer vos options de soins de santé et de revoir votre plan de retraite. Examinez votre budget et évaluez si une activité secondaire pourrait vous aider.

« De manière générale, lorsqu’il s’agit d’un concert parallèle, je crois vraiment qu’en tant que planificateur financier, vous êtes votre plus grand atout en tant qu’individu », a déclaré la planificatrice financière certifiée Lazetta Rainey Braxton, co-fondatrice et co-PDG de 2050 Wealth Partners. Braxton est également membre du Financial Advisor Council de CNBC.

Si vous pensez que vous pourriez réussir avec l’aide d’un travail parallèle, assurez-vous de filtrer votre recherche en fonction de vos compétences et de vos intérêts pour augmenter les chances d’un bon ajustement. Cependant, gardez à l’esprit que certains de ces emplois supplémentaires prennent du temps : Tenez compte des coûts de démarrage, d’un calendrier approximatif du moment où vous pourriez être payé et de la manière dont cela peut affecter vos allocations de chômage.

Tirez parti de vos compétences de différentes manières pour générer des revenus dans votre concert principal et secondaire de manière durable et productive, et utilisez le revenu supplémentaire pour des objectifs, des comptes de coussin ou des économies d’urgence, a déclaré Braxton.

La clé, a-t-elle expliqué, est « d’être clair sur la façon dont vous utilisez votre temps, votre capacité et d’être sage avec ce que vous en générez ».