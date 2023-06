voici comment les travailleurs les cachent à leurs employeurs

De nombreux travailleurs gardent le silence sur ces voyages pour éviter les problèmes de productivité et les questions de ramification fiscale de leurs employeurs.

Elle a parlé à CNBC Travel lors d’un voyage d’un mois en Thaïlande, son plus long voyage secret à ce jour, a-t-elle déclaré. Pour d’autres voyages, elle a prolongé son absence sans en parler à son employeur « afin de ne pas brûler cependant … des jours de prise de force ».

Son employeur, une entreprise technologique de Singapour, a également une politique de travail à distance de 30 jours, a-t-elle déclaré. Mais elle n’a pas postulé parce que « je préfère ne pas me soucier de postuler et d’obtenir des approbations, ce qui peut prendre des semaines ».

« C’est facile pour moi car je n’ai pas besoin d’aller au bureau et mon manager n’est même pas basé dans la même région », a-t-elle déclaré.

Workcations vs voyages silencieux

« Je purge mon préavis ce mois-ci », a-t-elle déclaré. « Si je me fais prendre, cela n’a pas vraiment d’importance pour moi. »

« Je connais des gens qui ont fait [hush trips]et leur responsable appelle pour une réunion en personne avec un client la veille », a-t-elle déclaré. « Ils devraient réserver un billet de retour dès que possible. »

Alicia a déclaré qu’avant de voyager, elle avait lentement réduit la fréquence à laquelle elle se rendait au bureau et rejoignait des collègues pour prendre un verre après le travail, ce qui lui permettait de s’éclipser plus facilement pour de courts séjours.

« Je n’aime pas mentir ouvertement, et cela n’arrivera pas si les questions ne viennent pas », a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, ses voyages se sont tous déroulés en Asie, elle peut donc rester sur des fuseaux horaires similaires pour assister facilement à des réunions. Pour cacher sa position, elle brouille les arrière-plans de ses appels vidéo ou utilise un arrière-plan virtuel et réduit au minimum les petites conversations pour éviter les questions indésirables, a-t-elle déclaré.

Elle travaille au bureau deux à trois jours par semaine pour son travail dans le marketing numérique, a-t-elle déclaré. Lorsqu’elle part, elle voyage en dehors des heures de travail, a-t-elle déclaré, partant après le travail le mercredi et travaillant à distance le reste de la semaine.

Si je peux être dans la nature avant et après mes heures de travail, je suis toujours plus heureux.

Comme Alicia, Ellie s’appuie sur des filtres d’arrière-plan pour les appels Zoom et recommande de vérifier le Wi-Fi et le service de téléphonie mobile avant de réserver un voyage. Jusqu’à présent, les seuls problèmes qu’elle a rencontrés lors de ses voyages concernent la connectivité Internet.

« Je suis une grande campeuse et j’adore le plein air », a-t-elle déclaré. « Si je peux être dans la nature avant et après mes heures de travail, je suis toujours plus heureux – tant qu’il y a le Wi-Fi ! »