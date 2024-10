Voici comment les travailleurs de la santé du Nouveau-Mexique peuvent obtenir le remboursement de leurs prêts étudiants

25 octobre — Les médecins en exercice au Nouveau-Mexique peuvent faire rembourser leurs prêts étudiants par les programmes étatiques et fédéraux.

Il s’agit d’un effort visant à remédier à la pénurie de travailleurs de la santé au Nouveau-Mexique et à inciter les médecins à rester dans l’État.

La loi sur le remboursement des prêts aux professionnels de la santé du Nouveau-Mexique, financée par des dollars de l’État et du gouvernement fédéral, permet aux travailleurs de la santé d’obtenir le remboursement de leurs prêts étudiants impayés au cas par cas. Le budget de l’État le plus récemment approuvé prévoyait 15 millions de dollars pour le programme.

Et un projet de loi bipartisan de 2023 a permis à davantage de médecins de demander le remboursement du prêt. Auparavant, seuls les travailleurs des soins de santé primaires étaient éligibles, mais désormais, les médecins des domaines paramédicaux, dentaires, infirmiers et de la santé mentale peuvent postuler.

La législation de 2023 a également étendu l’obligation de service des agents de santé pour le remboursement du prêt de deux à trois ans, ce qui signifie que toute personne bénéficiant d’un remboursement de prêt doit s’engager à une obligation de service de trois ans dans son poste, établissement et comté actuels.

Si l’obligation de trois ans n’est pas respectée, l’État pénalisera le lauréat à hauteur de trois fois le montant de la bourse versée, plus 18 % d’intérêts.

« (La Loi sur le remboursement des prêts aux professionnels de la santé) est un engagement sérieux envers les citoyens mal desservis du Nouveau-Mexique », peut-on lire sur le site Web du Département de l’enseignement supérieur du Nouveau-Mexique.

Un comité consultatif de la santé du Nouveau-Mexique examine chaque demande, en notant les zones de service, en particulier les zones manquant de soins de santé.

Les professionnels exerçant dans les zones fédérales de pénurie de professionnels de la santé, ou HPSA, sont prioritaires et se verront offrir en premier un financement fédéral, selon HED. Le Nouveau-Mexique compte environ 170 HPSA, la plupart étant situées dans les comtés de Santa Fe, Sandoval et McKinley, selon les données de la Health Resources and Services Administration des États-Unis.

Les candidats doivent être citoyens américains et résidents du Nouveau-Mexique, titulaires d’un permis au Nouveau-Mexique, employés à temps plein et prodigués actuellement des soins cliniques.

Le prochain cycle de candidature aura lieu en 2025, s’ouvrant le 15 mars et se terminant le 1er mai.

Les prestataires de soins de santé bénéficiant du remboursement du prêt recevront les remboursements du prêt sur une base trimestrielle directement à leurs prestataires de services de prêt.

La candidature en ligne à la mi-mars sera disponible sur le site Internet de la HED à l’adresse https://hed.nm.gov/financial-aid/loan-repayment-programs/health-professional.

