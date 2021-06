Voici comment les Tamouls sri-lankais ont réagi après avoir regardé ‘The Family Man 2’ | Nouvelles de la série Web

New Delhi: Ceux parmi les Tamouls sri lankais qui ont regardé ‘The Family Man 2’ ont une chose à dire à l’unisson – « C’est un thriller de fiction brillant ». Bien que certains téléspectateurs aient eu des divergences d’opinion et n’aimaient pas certaines parties, aucun d’entre eux n’a estimé que la série dramatique d’espionnage méritait une interdiction.

Il est à noter que Naam Tamilar Katchi au Tamil Nadu et le gouvernement DMK au pouvoir ont demandé une interdiction, juste après avoir regardé la bande-annonce. Leurs demandes d’interdiction ont continué même après la sortie de la série.

Jouant la carte habituelle « anti-tamoule » et affirmant que les Tamouls de l’Eelam (Tamouls lankais) sont dépeints de manière hautement répréhensible, ces partis ont demandé l’interdiction de la série réalisée par le duo indien Raj et DK. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont rapidement appelé au boycott des films de l’actrice Samantha Akkineni.

Certaines personnes sont même allées jusqu’à menacer de boycotter Amazon et leur Prime Video Service. Alors que l’interdiction de Family Man 2 a été demandée pour la première fois par Naam Tamilar Katchi de Seeman, elle a été rejetée par le ministre de l’informatique du gouvernement DMK. Il a écrit au ministre de l’Information et de la Radiodiffusion de l’Union Prakash Javadekar, à deux reprises, appelant à l’interdiction de la série.

Zee Media s’est entretenu avec des Tamouls sri-lankais pour comprendre les aspects les plus subtils de leurs observations après avoir regardé ‘The Family Man 2’.

Alors que la sortie de la série Family Man 2 était très attendue en Inde après le succès de la première série, il n’en était pas de même au Sri Lanka. Pratiquement aucun Tamoul lankais n’était au courant de la série ou de sa sortie imminente. Les rares qui l’ont regardé étaient des cinéphiles et ceux qui avaient un vif intérêt pour le genre. Certains journalistes tamouls sri-lankais n’avaient même pas entendu parler de cette série, mais souhaitaient regarder les deux saisons après avoir été recommandés pour la bande-annonce.

Selon ISKumaran, un tamoul sri lankais diplômé en affaires internationales, la série Family Man est clairement une œuvre de fiction. Il pense que, puisqu’il est conçu pour le divertissement du marché de masse, les créateurs jouissent d’une liberté de création, contrairement à un documentaire basé sur des faits ou des perspectives.

Après avoir regardé les deux saisons, il dit que l’intrigue ne concerne pas seulement les versions gouvernementales de la guerre du Lanka et de ses conséquences. «La façon dont le personnage Raji (joué par Samantha) parle des horreurs infligées à sa famille et à elle-même, expose le récit du gouvernement et de l’armée sri-lankais sur la guerre. Il traite également du fonctionnement de la politique de l’État central en Inde et du jeu géopolitique plus large de l’Indochine dans la région de l’océan Indien », a-t-il déclaré aux médias Zee.

Un tamoul sri lankais et cinéphile (qui n’a pas souhaité être nommé) est fermement convaincu que la série ne dénigre ni n’insulte la lutte pour la liberté tamoule lankaise. Au lieu de cela, il estime que cela met en valeur la lutte d’une race minoritaire persécutée. « Le mot terroriste n’est pas utilisé contre les rebelles, ils les appellent plutôt des rebelles », précise-t-il à Zee Media. Il ajoute également que la série dépeint les jeux politiques que le gouvernement indien, le gouvernement lankais et le gouvernement du Tamil Nadu ont joué pour atteindre leurs propres objectifs.

Cependant, il s’oppose à la façon dont le personnage qui semble établir un parallèle avec le chef des LTTE assassiné, Prabhakaran, est dépeint. Il estime que plus de justice aurait pu être rendue à ce personnage, étant donné le leadership et le pouvoir de Prabhakaran, qui a maintenu les LTTE en activité pendant près de trois décennies. Tout en louant le portrait enflammé de Raji par Samantha, il dit qu’il décrit à juste titre les femmes cadres des LTTE comme hautement qualifiées, compétentes et capables. Cependant, il pense que les femmes des LTTE avaient un grand respect d’elles-mêmes et ne feraient « rien » (comme décrit dans deux cas de la série) pour accomplir leur mission.

« Comment ils ont présenté le chef rebelle (en faisant allusion aux LTTE Prabhakaran) comme un fugitif qui est allé vivre une vie luxueuse dans un pays étranger est discutable. Compte tenu de la discipline stricte et de l’abstinence des LTTE, le montrer à lui et à un cadre en train de boire de l’alcool et de fumer n’est pas exact », a déclaré un journaliste tamoul sri lankais (sous couvert d’anonymat) à Zee Media. Cependant, lui aussi soutient que la série vaut la peine d’être regardée et les appels à son interdiction par les partis politiques du Tamil Nadu sont totalement déraisonnables.

Cependant, il faut noter que les créateurs ont clairement indiqué que le leur était une œuvre de fiction. Il est venu avec l’avertissement habituel selon lequel toute ressemblance avec des personnes vivantes/mortes et des événements réels est purement fortuite. Mais, pour certains téléspectateurs, la similitude avec les LTTE est difficile à manquer. Cela est dû à l’uniforme de camouflage des rebelles, aux colliers de capsules de cyanure, à la tentative d’assassinat d’un Premier ministre indien (le lien avec l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi en 1991 par une femme kamikaze), etc.