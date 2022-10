Voici comment les super-riches transmettent leur fortune à leurs héritiers en franchise d’impôt lorsque les marchés sont en baisse

“Il est raisonnable de croire que le marché s’améliorera au cours des deux prochaines années”, a déclaré Megan Gorman, fondatrice et associée directrice de Checkers Financial Management à San Francisco, à propos des fiducies d’une durée de deux ans. “Nous aurons probablement une appréciation significative pour les bénéficiaires.”

La technique Grat est plus logique pour les ménages soumis à l’impôt sur les successions, ont déclaré des experts.

L’impôt fédéral sur les successions est un prélèvement de 40% sur les successions évalué à plus de 12,06 millions de dollars en 2022. Le montant imposable est le double de ce chiffre, soit 24,12 millions de dollars, pour les couples mariés.

Douze États plus Washington, DC, ont également un impôt sur les successions au niveau de l’État, dont les montants et les seuils varient, selon à la Fondation fiscale.

Certains les personnes les plus riches du pays et des descendants d’entreprises bien connus ont tiré parti de Gras, selon les rapports. Ils incluent Michael Bloomberg; le co-fondateur de Meta, Mark Zuckerberg ; Sheldon Adelson, le défunt magnat des casinos ; la famille Walton de renommée Wal-Mart; Charles Koch et son défunt frère, David Koch; le créateur de mode Calvin Klein ; Laurene Powell Jobs, la veuve du fondateur d’Apple Steve Jobs ; le magnat des médias Oprah Winfrey ; Lloyd Blankfein, président senior de Goldman Sachs ; Stephen Schwarzman, président et co-fondateur de la société de capital-investissement Blackstone.