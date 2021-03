Une équipe de scientifiques a identifié une large bande d’habitat en Arizona et au Nouveau-Mexique qui, selon eux, pourrait éventuellement abriter plus de 150 jaguars. Publiant leurs résultats dans Oryx – le journal international de conservation – l’équipe affirme que les montagnes centrales des deux États, qu’ils appellent la zone de rétablissement de l’Arizona central / Nouveau-Mexique ou CANRA, offrent de nouvelles opportunités pour le Fish and Wildlife Service des États-Unis. au rétablissement de l’espèce. Les auteurs de l’étude comprennent des scientifiques de la Wildlife Conservation Society (WCS), des Defenders of Wildlife, du Center for Biological Diversity, du Wildlands Network, de l’Université Pace, du US Geological Survey, de l’Universidad Autonoma de Queretaro, de Bird’s Eye View, de l’UICN et du groupe de travail Bordercats.

Le groupe multidisciplinaire de scientifiques a comparé 12 modèles d’habitats pour les jaguars en Arizona et au Nouveau-Mexique et a trouvé une zone d’habitat de la taille de la Caroline du Sud loin de la frontière sud avec le Mexique.

Cette zone n’a pas été prise en compte dans le plan de rétablissement du US Fish and Wildlife Service pour le jaguar publié en 2019, mais elle a laissé ouverte la possibilité de réviser les limites du plan de rétablissement à mesure que de nouvelles informations, telles que cette étude, deviennent disponibles.

Les jaguars sont maintenant considérés comme une espèce en voie de disparition dans leur aire de répartition, y compris aux États-Unis, et des protections au niveau des États existent en Arizona et au Nouveau-Mexique. Au cours des deux dernières décennies, un certain nombre de jaguars mâles ont été photographiés dans les montagnes.

Les jaguars sont souvent associés à des habitats tropicaux tels que l’Amazonie et l’Amérique centrale, mais historiquement, ils ont été trouvés aussi loin au nord que le Grand Canyon.

Le dernier jaguar au nord de l’autoroute Interstate-10 a été tué par un chasseur du gouvernement américain en 1964.

Eric W. Sanderson, écologiste principal de la conservation du WCS, a déclaré: «Il y a beaucoup plus de potentiel dans l’habitat du jaguar aux États-Unis qu’on ne le pensait auparavant. Ces découvertes ouvrent une nouvelle opportunité pour la conservation du jaguar en Amérique du Nord qui pourrait aider à contrer les menaces de perte d’habitat, de changement climatique et d’infrastructure frontalière.

Bryan Bird, directeur des programmes du sud-ouest chez Defenders of Wildlife et l’un des co-auteurs de l’étude, a déclaré: «Ce nouveau regard sur l’habitat du jaguar aux États-Unis identifie une zone beaucoup plus vaste qui pourrait accueillir beaucoup plus de ces grands félins. Cette zone élargie du sud-ouest est 27 fois plus grande que l’habitat essentiel désigné actuellement.

«Nous espérons que ces résultats inspireront une coopération renouvelée et se traduiront par davantage de jaguars résidents aux États-Unis».

Juan Carlos Bravo, directeur du programme Mexique et Borderlands de Wildlands Network et co-auteur de l’étude, a déclaré: «La récupération de Jaguar dans l’extrême nord de son aire de répartition intéresse à la fois les États-Unis et le Mexique, et le fait de disposer de cette analyse idées fausses sur l’habitat disponible – est indispensable pour prendre des décisions éclairées pour les efforts internationaux. »

Michael Robinson du Center for Biological Diversity, co-auteur de l’étude, a déclaré: «Il n’est pas surprenant que le plateau boisé de Mogollon, qui regorge de cerfs, d’élans et de javelina, soit désormais reconnu scientifiquement comme un bon habitat pour les jaguars. Cette région était le dernier stand d’élevage de jaguars après leur élimination ailleurs aux États-Unis, et ces beaux chats pourraient prospérer ici à nouveau.