Voici comment les retraités peuvent protéger leurs pécules lors d’une déroute boursière

L’impasse sur le plafond de la dette fédérale et le spectre d’une éventuelle récession à l’horizon peuvent signifier des temps agités pour le marché boursier – et c’est particulièrement inquiétant pour les retraités qui comptent sur leurs portefeuilles de placement pour obtenir un revenu. Il est généralement conseillé aux retraités de détenir des actions dans le cadre de leur pécule. Les actions servent de moteur de croissance à long terme, aidant à combattre l’impact négatif de l’inflation pendant des décennies de retraite d’une manière que les liquidités et les obligations ne peuvent généralement pas. Mais retirer trop d’argent des actions pendant les périodes de pertes soutenues peut être dangereux pour les retraités. Le risque est particulièrement aigu pour les personnes qui ont récemment pris leur retraite. En savoir plus sur les finances personnelles :

De combien d’économies d’urgence vous avez vraiment besoin Heureusement, il existe des moyens pour les retraités de réduire ce risque. « Vous avez vraiment deux défenses si vous êtes à la retraite et que vous tirez de votre portefeuille pour vos frais de subsistance », a déclaré Christine Benz, directrice des finances personnelles et de la planification de la retraite chez Morningstar. L’une de ces défenses consiste à changer la source des retraits, par exemple en tirant sur des espèces ou des obligations au lieu d’actions. Idéalement, les retraités tireraient parti d’un type d’actif dont la valeur n’a pas diminué, a déclaré Benz.

C’est parfois une proposition difficile : 2022 a été un cas rare où les actions et les obligations ont toutes deux subi de fortes pertes. La deuxième défense consiste à réduire le montant global en dollars que les retraités retirent de leurs investissements, a déclaré Benz.

Pourquoi les retraités doivent être prudents

Voici le nœud du problème : lorsque le marché boursier recule, les investisseurs doivent vendre davantage de leurs actions pour générer le même niveau de revenu. Lorsque le marché finit par se stabiliser et devient positif, le portefeuille a moins de piste de croissance. Si les retraités ne font pas attention, cette dynamique peut les amener à manquer d’argent plus tôt que prévu dans leurs dernières années.

Voici une façon d’y penser : les retraités rattachent souvent le montant de leur retrait annuel à un pourcentage de leur portefeuille, peut-être quelque part entre 3 % et 5 %. Si un retraité continue de retirer le même montant de ce portefeuille après que les actions aient subi une baisse prolongée, cette part pourrait passer à 7% ou 8%, par exemple – un montant peut-être insoutenable qui entrave par inadvertance le portefeuille, a déclaré David Blanchett, chef de la recherche sur la retraite chez PGIM, la branche de gestion de placements de Prudential Financial. La clé est la flexibilité, dans la mesure où les retraités ont une marge de manœuvre, a-t-il déclaré.

Économie, les reculs du marché ne sont pas une chose sûre

Il y a de nombreuses mises en garde ici. D’une part, un repli boursier n’est pas garanti à court terme. Les législateurs américains pourraient parvenir à un accord sur le plafond de la dette d’ici début juin et éviter chaos financier probable. Et tandis que les économistes de la Réserve fédérale s’attendent à ce que les États-Unis basculent dans une légère récession plus tard cette année, ce n’est pas garanti. Il n’y a pas non plus de repli boursier si un ralentissement économique se matérialise; alors que les actions se contractent fréquemment pendant les récessions, il y a des cas (comme au début des années 1980 et 1990) où cela ne s’est pas produit, selon Morningstar analyse. En outre, il est plus important d’ajuster le comportement de sevrage pour les jeunes retraités, en particulier ceux en meilleure santé qui s’attendent à exploiter leur pécule pendant des décennies.

Considère ceci illustration de risque de Charles Schwab, qui examine deux personnes nouvellement retraitées avec des portefeuilles de 1 million de dollars et des retraits annuels de 50 000 $ (ajustés pour l’inflation). La seule différence entre eux est lorsque chacun subit une perte de portefeuille de 15 %. On subit une baisse de 15 % au cours des deux premières années de retraite, et un gain de 6 % chaque année par la suite. L’autre a un gain annuel de 6 % pour les neuf premières années, un rendement négatif de 15 % les années 10 et 11 et un gain annuel de 6 % par la suite. Voici le kicker : le premier investisseur serait à court d’argent après 18 ans, tandis que le second aurait environ 400 000 $ restants. Il peut également être plus facile pour certains retraités d’être flexibles que pour d’autres. Par exemple, certains peuvent couvrir la totalité ou la majorité de leurs besoins (comme la nourriture et les frais de logement) à partir de sources de revenu garanti comme la sécurité sociale, une pension ou une rente. Ils peuvent plus facilement limiter les dépenses liées aux actions ou à un portefeuille d’investissement plus large, s’il est largement exploité uniquement pour des achats discrétionnaires tels que des vacances et des divertissements.

Comment être flexible

