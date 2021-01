Voici comment les personnages du bureau géreraient la pandémie

Quel serait Le bureau être comme sans, eh bien, le bureau?

Plusieurs de vos préférés Bureau stars et créateur de la série Greg Daniels donnent aux fans une idée de la façon dont vos employés préférés de Dunder Mifflin auraient pu gérer la vie professionnelle pendant la pandémie de coronavirus en cours, car de nombreux pays dans le monde continuent de travailler à distance de chez eux.

Alors, quel personnage aurait le plus de difficultés en quarantaine?

« J’ai reçu des textes de la distribution et d’anciens écrivains et des trucs sur la façon dont les personnages gèrent la pandémie », a déclaré Daniels à E! Actualités exclusivement lors de la promotion Le bureaulancement de Peacock. «Cela dépend en quelque sorte de la saison dont vous parlez, mais je pense que les premières saisons, Michael aurait le plus de mal parce que tout son être est absorbé par le travail et s’il ne pouvait pas entrer, il deviendrait fou en marchant sur son George Foreman grill. «

Oscar, comptable de longue date de Dunder Mifflin, joué par Oscar Nuñez, ressentirait tout le contraire.