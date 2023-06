Voici comment les dirigeants mondiaux ont réagi à la mutinerie de Wagner contre Poutine

Après que le président russe Vladimir Poutine a dénoncé leur rébellion militaire comme une « trahison » dans une crise, le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a déclaré que ses forces ne se rendraient pas.

D’une part, Poutine a averti de mettre fin à ce qu’il a décrit comme une mutinerie armée. CNN rapporte que Yevgeny Prigozhin, d’autre part, a affirmé le contrôle d’un certain nombre d’installations militaires et a envoyé certaines de ses forces en direction de Moscou.

La mutinerie du groupe de mercenaires Wagner en Russie a présenté au président Vladimir Poutine le défi le plus important pour son leadership de longue date, attirant l’attention des dirigeants étrangers qui surveillaient déjà attentivement les développements dans cette région en raison de la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Voici les réactions des nations et des experts face à la situation extraordinaire à cause de laquelle Vladimir Poutine fait face à la plus grande menace à son autorité depuis deux décennies :

« Toutes les parties doivent être responsables et protéger les civils. Nous surveillons de près la situation et son évolution sur le terrain au moment où nous parlons », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

« Nous sommes en contact avec nos alliés à mesure que la situation évolue. Je parlerai à certains d’entre eux plus tard dans la journée et le plus important est que toutes les parties se comportent de manière responsable », a-t-il déclaré à la BBC.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la mutinerie de Wagner montrait que la Russie était faible.

« La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse à grande échelle. Et plus longtemps la Russie gardera ses troupes et ses mercenaires sur notre terre, plus elle aura de chaos, de douleur et de problèmes plus tard », a-t-il déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Le président américain Joe Biden a été informé de la situation en Russie et à Washington et « consultera ses alliés et partenaires sur ces développements », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adam Hodge.

Le chef de l’Union européenne, Charles Michel, a tweeté que le bloc « surveillait de près l’évolution de la situation en Russie. En contact avec les dirigeants européens et les partenaires du G7 ».

« Il s’agit clairement d’un problème interne à la Russie », a-t-il écrit, ajoutant que « notre soutien à l’Ukraine » reste « indéfectible ».

La porte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu, a déclaré que seule l’alliance « surveillait la situation ».