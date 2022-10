Voici comment les conseillers aident les clients à réduire leur facture d’impôt 2022

Cependant, des soldes de compte inférieurs peuvent offrir deux opportunités : la possibilité d’acheter plus d’actions pour le même montant en dollars et des économies d’impôt possibles, selon le montant que vous transférez. Et les économies d’impôt peuvent être aggravées pour les investisseurs pendant les années à faible revenu, selon les experts.

Plutôt que de compter comme une déduction détaillée, les QCD peuvent réduire le revenu brut ajusté et peuvent satisfaire les distributions minimales annuelles requises.

Récemment, il a rencontré un couple payant plus de 30 000 $ en distributions minimales requises qui donnaient séparément de l’argent à leur église, plutôt que de transférer des fonds non imposables de leur IRA.

“Ils réclamaient des milliers de revenus imposables de plus que nécessaire”, a déclaré Wren.

Si vous avez 70 ans et demi ou plus, vous pouvez utiliser les CDQ pour donner jusqu’à 100 000 $ par an. Et les transferts à 72 ans ou plus peuvent être considérés comme des distributions minimales requises. “Les clients de plus de 70 ans et demi doivent vraiment porter une attention particulière à leur situation personnelle”, a ajouté Wren.