Voici comment les bricoleurs envisagent de réparer le bouton d’alimentation gênant du Mac Mini

Le tout nouveau Mac mini d’Apple avec M4 devrait arriver dans les magasins le 8 novembre. Avant même que la plupart des gens puissent en mettre la main, les concepteurs tentent déjà de corriger un prétendu défaut de conception. Le Mac mini place le bouton d’alimentation sous l’appareil. En réponse, les bricoleurs ont mis au point quelques nouvelles méthodes pour l’allumer sans creuser dessous avec leurs doigts comme une souris aveugle cherchant son trou.

Le Mac mini précédent était beaucoup plus long que le nouveau petit Mac de 5 pouces sur 5 pouces, bien que la nouvelle version soit environ 0,5 pouce plus haute qu’avant. L’ancien petit appareil de bureau d’Apple était également beaucoup plus plat sur le bureau, et la société a mis le bouton « Marche » à l’arrière partie à côté du port d’alimentation. Le nouveau Mac mini contient trois Thunderbolt 4 ou Thunderbolt 5 USB-C (le meilleur port étant limité à la version avec puces M4 Pro), un HDMI et un port d’alimentation. Le bouton d’alimentation est situé au bas de l’appareil, sur l’étagère surélevée au-dessus de l’entrée et de l’échappement du ventilateur.

Bien que ce bouton ne soit pas nécessairement difficile à appuyer, d’autant plus que l’appareil ne pèse que 1,5 livre, ce n’est certainement pas la conception la plus intuitive. Apple s’attend à ce que la plupart des gens mettent leurs appareils en veille et auront rarement besoin d’utiliser le bouton d’alimentation. Malgré cela, quelques personnes en ligne qui savent qu’elles voudront peut-être appuyer plus souvent sur le bouton ont créé leurs propres modèles 3D pour les interrupteurs à bouton.

L’une des conceptions les plus remarquables vient du pirate informatique autoproclamé Ivan Kulashov. Sur sa page Twitter, Kulashov a lancé iFixTheButton, une conception simple à charnière unique imprimée en 3D qui agit comme un interrupteur d’alimentation. Il a déclaré qu’il avait modélisé l’iFixTheButton sur la base des dimensions indiquées par Apple, puis l’avait chargé dans un modèle 3D, en déclarant : «[I] je crois que cela fonctionnera. Il a inclus des liens vers les fichiers que tout le monde puisse télécharger et imprimer.

Bien que cela semble simple et efficace, je suis plus intéressé par une autre conception de Kulashov. Il a montré un rendu pour un pad circulaire sur lequel le Mac mini pourrait être posé. L’idée est qu’un utilisateur puisse appuyer le Mac mini lui-même sur des coussinets souples. Lorsqu’on appuie dessus, un bouton surélevé sur le côté du pad frappe le bouton d’alimentation pour l’allumer.

Encore une chose.

Une solution pour allumer votre Mac mini simplement en cliquant dessus.

Les coussinets souples devront être sélectionnés en fonction du poids du Mac mini et de la force requise pour appuyer sur le bouton. pic.twitter.com/HQcEXu05L4 – Ivan Koulechov (@Mérocle) 30 octobre 2024

Utilisateur japonais de Twitter @shapoco a créé un autre presseur de bouton d’alimentation à deux charnières. Il se trouve au-dessus du Mac mini et lorsque vous appuyez sur un levier, il doit appuyer sur le bouton. Le créateur a écrit sur son compte – tel que transcrit avec traduction automatique – qu’il « voulait juste faciliter l’appui sur le bouton d’alimentation » et n’essayait pas de critiquer les décisions de conception d’Apple.

Ils ont ajouté : « Je comprends déjà l’intention d’Apple de placer le bouton d’alimentation en bas, mais comme j’ai commandé un Mac mini pour une vérification occasionnelle, je ne l’utiliserai probablement pas régulièrement et je pourrai toucher son interrupteur d’alimentation plus que d’autres. »

Je comprends déjà l’intention d’Apple de placer le bouton d’alimentation en bas, mais comme j’ai commandé un Mac mini pour une vérification occasionnelle, je ne l’utiliserai probablement pas régulièrement et je pourrai toucher son interrupteur d’alimentation plus que d’autres. Je peux bloquer les utilisateurs qui font des citations non sollicitées qui… – シャポコ🌵 (@shapoco) 31 octobre 2024

Il y a encore plus de rendus d’impression 3D qui circulent. L’une vient de l’utilisateur Danielha2058, qui a rendu son impression disponible sur MakerWorld. Cette conception comprend un poteau et un bouton sur le dessus. Lorsqu’il est enfoncé, il fait pivoter un flipper vers le bas avec suffisamment de force pour, espérons-le, allumer ou éteindre le Mac mini.

Le Mac mini n’est pas encore disponible pour les consommateurs, il est donc difficile de dire si l’un de ces modèles fera l’affaire. Pourtant, il est toujours bon de voir des créateurs indépendants résoudre des problèmes, même ceux causés par des entreprises multimilliardaires.