Voici comment les astronautes seront nourris sur la Lune et sur Mars

Une nouvelle ère d’exploration spatiale est à nos portes; celui qui permettra enfin aux humains d’installer des colonies et des habitations sur des sites hors du monde tels que la Lune et Mars. Créer des structures capables d’héberger avec succès des humains sur Mars est une chose, mais nourrir une telle population a ses complications. Heureusement, les esprits les plus occupés sont à l’œuvre pour aborder cette question gastronomique de l’astronomie. Voici quelques-unes des dernières recherches qui ont eu lieu pour résoudre le problème:

Cultiver des plantes dans l’espace: Les plantes sont cultivées dans l’espace depuis 1982, par l’équipage de la station spatiale Salyut 7. La Station spatiale internationale (ISS) a son système de germination végétale appelé Veggie. Le 14 janvier de cette année, l’astronaute Mike Hopkins a utilisé avec succès technique de transplantation végétale dans l’environnement de microgravité de l’ISS pour sauver deux graines de laitue affaiblies. Cela a soulevé la possibilité de cultiver des plantes dans les environnements à faible gravité de la Lune et de Mars.

Défis du monde extraterrestre: Des scientifiques financés par la NASA tentent de concevoir des plantes capables de prospérer dans le climat rigoureux de Mars et de la Lune. Ces plantes pourraient nécessiter des serres pour les protéger des éléments extraterrestres, qui sont antithétiques à la vie telle que nous la connaissons. Les plages de température entre la nuit et le jour sont extrêmes, l’atmosphère est incroyablement mince, permettant un rayonnement solaire nocif, tandis que les sols manquent de nutriments essentiels pour soutenir la croissance de la vie végétale.

Les microbes comme solution:La solution au problème mentionné ci-dessus réside dans les microbes. Les extrémophiles, comme son nom l’indique, sont organismes microscopiques qui peuvent prospérer dans des environnements avec des températures et des pressions extrêmes. Les gènes de ces microbes sont ajoutés aux plantes respectives pour leur permettre de résister aux extrêmes martiens.

Viande sans cruauté:En ce qui concerne les protéines animales dans l’espace, la viande propre est la voie à suivre. Le 26 septembre 2019, israélien La start-up de viande de culture Aleph Farms a annoncé que les astronautes à bord de l’ISS avaient réussi à cultiver des steaks de culture cellulaire.

Ces initiatives s’amélioreront avec le temps. On peut espérer qu’au moment où les premiers humains atterriront sur Mars ou sur la Lune, ils auront beaucoup de comestibles lunaires et martiens pour répondre à leurs besoins alimentaires.