Voici comment les animateurs de l’émission américaine du matin ont célébré Halloween

Une fois de plus, les animateurs de l’émission matinale américaine poursuivent la tradition de revêtir des costumes d’Halloween épiques et les résultats sont à la fois hilarants et créatifs.

Voir quelques vedettes ci-dessous!

Jennifer Hudson devient sœur Mary Clarence pour Halloween

Le tout premier spécial Halloween du “Jennifer Hudson Show” est diffusé et mettra en vedette J. Hud dans le rôle du personnage de Whoopi Goldberg, lauréat de l’EGOT, Sœur Mary Clarence. Le costume est particulièrement nostalgique pour Hudson étant donné que “Sister Act” est son film préféré.

Pendant le spectacle, Hudson a été rejoint par l’ancien joueur de la NFL devenu acteur Terry Crews qui s’est transformé en M. T et a partagé qu’il pensait que la star de “Rocky III” était un vrai super-héros.

Plus tard dans le spectacle, J. Hud a littéralement atteint de nouveaux sommets lorsqu’elle a chanté un mélange de chansons de “Sister Act!”

Quant à Tamron Hall, elle a encore une fois tué son costume d’Halloween.

Tamron Hall se transforme en “Ariel Hall” pour Halloween

Tamron Hall invite les téléspectateurs «Under the Sea» à célébrer la quatrième édition annuelle de l’émission Halloween Extravaganza diffusée aujourd’hui, lundi 31 octobre.

Inspirée par Halle Bailey qui jouera le premier “Ariel” noir dans la prochaine adaptation en direct de “La Petite Sirène”, Tamron a fait une entrée éblouissante en tant que “Ariel Hall” alors qu’elle flottait vers son plateau qui a été transformé en un océan digne de la sirène préférée de Disney.

Hall a également été rejointe par six jeunes sirènes qui se sont assises à côté d’elle alors qu’elle accueillait son premier invité, la légende de Walt Disney Jodi Benson, qui a exprimé le personnage original il y a plus de 30 ans. Benson a offert à la Tam Fam une performance impromptue de “Part of Your World”.

Pour ne pas être en reste, les animateurs de “The TODAY Show” ont propulsé leurs looks d’Halloween vers de nouveaux sommets.

L’extravagance d’Halloween du TODAY Show célèbre Las Vegas

L’équipe de TODAY Show a toujours des révélations de costumes incroyables, des performances en direct et des invités spéciaux cette année, TOUTE l’équipe – Sheinelle Jones, Willie Geist, Craig Melvin, Al Roker, Peter Alexander, Kristen Welker, Jenna Bush Hager, Carson Daly, Dylan Dreyer , Savannah Guthrie et Hoda Kotb – ont participé à l’action sur le thème de Las Vegas.

Al Roker a fait pour un grand Sammy Davis Jr.

Craig Melvin flottait comme un papillon et piquait comme une abeille comme Muhammad Ali.

Peter et Kristen se sont déguisés en Ben Affleck et Jennifer Lopez qui se sont mariés dans une chapelle de mariage à Vegas.

Carson et Dylan étaient David Copperfield et Adelaide Herrmann.

Hoda et Savannah étaient des artistes du Cirque du Soleil.

Sherri Shepherd anime un épisode sur le thème de “Bridgerton”

Le spectacle “Sherri” de Sherri Shepherd s’est déroulé à plein “Bridgerton” pour Halloween. L’hôte s’est déguisé en reine Charlotte pour un gala spécial d’Halloween surnommé “Sherriton” – qui avait une touche de vampire.

Elle a interviewé l’ancienne star de #RHOA Cynthia Bailey qui a également enfilé un costume “Bridgerton”.

Quel costume d’Halloween de l’animateur de l’émission du matin était VOTRE préféré ?