Voici comment les acheter – Twin Cities

Le grand public pourra cependant acheter des billets pour un match unique pour les matchs éliminatoires des Orioles à partir de 10 heures jeudi. on ne sait pas encore quand l’équipe jouera à Camden Yards pendant les séries éliminatoires, ou à qui il jouera.

Les billets pour un match unique qui seront disponibles jeudi concernent chacun des 10 matchs à domicile possibles dans le cadre de la série de championnats de la Ligue américaine et sont limités à six billets par acheteur. Le moment où les Orioles joueront et qui ils affronteront en séries éliminatoires dépend de la façon dont les prochaines semaines se dérouleront. Le coût des billets pour les matchs non joués sera automatiquement remboursé dans les deux à trois semaines suivant la fin des séries éliminatoires, selon le Site Internet des Oriolesqui dit que les personnes intéressées à assister aux matchs éliminatoires sont « encouragées à s’inscrire au Bulletin d’information des Orioles Insider pour accéder à la vente.

Plus tôt ce mois-ci, il fallait soit être détenteur d’un abonnement, soit s’être engagé à le devenir pour obtenir des billets pour les séries éliminatoires.

Ceux qui ont des forfaits d’abonnement 2023 informations reçues plus tôt dans le mois sur la façon d’obtenir leurs laissez-passer pour les séries éliminatoires. Les détenteurs de billets de niveau Diamant et Noir devaient soit payer leur adhésion en totalité, soit effectuer un paiement partiel avant le 15 septembre pour y avoir accès.

Ceux qui disposent des forfaits d’abonnement les plus économiques, les membres Reserved Orange et Flex Birdland, ont reçu cette semaine des informations sur la façon d’obtenir leurs billets pour un seul match en séries éliminatoires.

Alors que les Orioles mènent la Ligue américaine Est, les Rays de Tampa Bay pourraient les dépasser lors des matchs restants de la saison régulière, ce qui relèguerait les Orioles à une place de wild-card.

La première partie des séries éliminatoires – les 3, 4 et 5 octobre – consistera en des matchs de ronde wild-card entre les trois équipes wild-card de la Ligue américaine et le champion de division ayant le pire bilan.

Si Baltimore domine l’AL East, elle contournera ce tour, car les champions de division avec les deux meilleurs records seront exemptés. Il est impossible pour les Orioles d’avoir le troisième meilleur bilan d’un champion de la division AL, car le leader actuel de l’AL Central – les Twins du Minnesota – ne peut pas surmonter le pourcentage de victoires-défaites de Baltimore lors de leurs derniers matchs de saison régulière.

Si les Rays les dépassent pour le titre de l’AL East et que les Orioles se retrouvent dans la série des wild-cards, les Orioles conserveront l’avantage du terrain uniquement s’ils conservent le pourcentage de victoires-défaites le plus élevé en dehors des champions des trois divisions.

La série de divisions de la Ligue américaine – les 7, 8, 10 et éventuellement 11 et 13 octobre – sera une série au meilleur des cinq entre deux sets basée sur les résultats de la série wild-card. Les deux meilleurs champions de division de la saison régulière – que les Orioles ont une chance de remporter – joueront à domicile pour les premier, deuxième et cinquième matchs.

Lors des championnats AL – les 15, 16, 18, 19 octobre et éventuellement les 20, 22 et 23 octobre – l’équipe la mieux classée obtiendra l’avantage de l’équipe à domicile pour quatre des sept matchs possibles. Et les World Series, une série de matchs au meilleur des sept matchs les 27, 28, 30 et 31 octobre avec des matchs possibles les 1er, 3 et 4 novembre, seront organisées par l’équipe ayant le meilleur bilan en saison régulière.

Le journaliste du Baltimore Sun, Nathan Ruiz, a contribué à cet article.

