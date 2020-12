Alors que nous célébrons la Journée mondiale du sida aujourd’hui le 1er décembre, il est temps de montrer notre soutien aux personnes diagnostiquées avec le VIH et à celles qui sont décédées à cause du sida. Le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) est causé par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), qui peut mettre la vie en danger. Le virus du VIH attaque le système immunitaire de la personne et affecte sa résistance à d’autres maladies. Le VIH se transmet également par contact avec des fluides corporels.

Le VIH est un rétrovirus qui attaque une catégorie spécifique de cellules du système immunitaire dans le corps identifiées comme la cellule CD4 auxiliaire ou la cellule T. Une fois que le VIH détruit cette cellule particulière, il devient difficile pour le corps de lutter contre d’autres infections. Lorsque le VIH infecte une cellule, il s’attache d’abord à la cellule hôte et fusionne avec elle. Le VIH porte de l’ARN simple brin qui est son matériel génétique. Il s’oppose à l’ADN double brin que portent les cellules humaines.

Le VIH n’attaque pas seulement les cellules CD4, les rétrovirus possèdent une enzyme transcriptase inverse. Le mécanisme de copie l’autorise à répliquer l’ARN en ADN et à utiliser la «copie» d’ADN pour contaminer les cellules humaines ou hôtes. Lorsque le VIH détruit les cellules CD4 en se convertissant pour produire davantage de virus, il en résulte finalement un gonflement et une explosion des cellules CD4. Lorsque le nombre de CD4 descend en dessous de 200, le patient aura développé le SIDA. Ce processus de conversion de l’ARN en ADN par le virus est appelé transcription inverse. Après avoir fait de nouvelles copies du VIH, il quitte la cellule hôte et se déplace pour endommager d’autres cellules.

Le VIH, s’il n’est pas traité, une infection mineure comme le rhume peut être ressentie plus grave. Cela se produit parce que le corps a du mal à répondre aux nouvelles infections. Il est essentiel de comprendre que les progrès dans le traitement du VIH, aujourd’hui, ont permis aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé.