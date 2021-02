Rester à la maison a entraîné beaucoup de stress pour les gens – d’être coincés à l’intérieur pendant une semaine; l’incertitude a nui au bien-être mental des gens. Le stress ne peut pas être caché; cela se voit sur votre visage. Les premiers signes révélateurs se reflètent sur votre visage sous la forme d’une peau pâle et de légères éruptions à la surface.

Le stress provoque un déséquilibre hormonal qui entraîne de l’acné, des éruptions cutanées, un amincissement et une chute des cheveux, ainsi que diverses autres éruptions cutanées. Il est impératif que les gens suivent une bonne routine de soins de la peau lorsqu’ils sont à l’intérieur. Rester à l’intérieur ne signifie pas nécessairement que vous pouvez renoncer ou négliger les soins de la peau et des cheveux. Ceux-ci sont sujets à plus de dommages en raison du stress. Il faut suivre une routine de soins de la peau stricte, sinon élaborée, qui consiste à nettoyer, tonifier et hydrater.

Geetanjali Shetty, dermatologue consultant et cosmétologue au nom de Cetaphil India partage le plus important de tous, gardez-vous hydraté avec de l’eau et beaucoup de liquide!

Effets secondaires du stress – Peau grasse et acné

L’acné et la peau grasse sont les effets secondaires les plus courants du stress. Lorsque notre corps est stressé, il libère du cortisol qui est notre hormone de combat ou de fuite. Le cortisol (hormone du stress) affaiblit le système immunitaire de la peau, entraînant un stress oxydatif (radicaux libres), qui se manifeste par des rides, des ridules et une peau sans éclat. Il augmente également l’inflammation dans le corps et des conditions telles que l’eczéma, la rosacée et le psoriasis peuvent éclater.

La prévention

Pour la peau, le stress est tout à fait évident sous diverses formes comme la rougeur de la peau, l’acné, etc. S’il y a des éruptions cutanées et des éruptions – il est préférable d’éviter l’exfoliation et de s’en tenir à nettoyer votre visage trois fois par jour. De même, ceux qui ont la peau la plus sèche devraient viser à se laver le visage seulement deux fois par jour avec un nettoyant moussant. Si votre peau a besoin d’un petit coup de pouce, offrez-vous de la vitamine C pour aider à lutter contre la perte.

Si vous savez que vous êtes sur le point d’entrer dans une période stressante, essayez de prendre du temps pour les activités qui vous aideront à vous sentir calme et reposé – votre peau vous remerciera.

Remèdes à la maison pour lutter contre l’acné

Il est impératif de découvrir à quoi on est exposé et à quel moment. Tenez-vous-en à votre routine de soin de la peau – nettoyant, exfoliant et hydratant, et gardez un écran solaire à portée de main pour les moments où vous devrez peut-être faire un tour rapide chez les épiciers. Même si vous ne portez pas de maquillage, votre visage continue d’accumuler la sueur, le sébum et la saleté tout au long de la journée.

Enfin, il est important de rester à l’écart des aliments frits et épicés. La vitamine E est un super aliment pour votre peau – vous pouvez l’appliquer localement ou vous pouvez choisir de la consommer avec des aliments riches en vitamine E comme les amandes, l’huile de maïs, l’huile de foie de morue, les noisettes, le homard, le beurre d’arachide, l’huile de carthame, le steak de saumon et les graines de tournesol. La chose la plus essentielle à garder à l’esprit est de rester hydraté – buvez beaucoup d’eau, de jus de fruits et de liquides.