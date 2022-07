Voici comment le projet de loi sur le grand agenda national des démocrates a diminué

Comment ça a rétréci: M. Manchin, un démocrate à tendance conservatrice de l’un des principaux États producteurs de pétrole et de gaz du pays, a hésité face à de nombreuses dispositions climatiques, y compris la mesure la plus importante, un programme qui aurait remplacé les centrales au charbon et au gaz centrales électriques à énergie éolienne et solaire. Le plan adopté par la Chambre prévoyait 555 milliards de dollars pour des programmes conçus pour réduire les émissions de combustibles fossiles.

Où il en est maintenant: Les démocrates ont discuté d’un plus petit paquet sur le climat et l’énergie, mais la décision de M. Manchin jeudi élimine efficacement les chances qu’un tel plan soit adopté.

Familles, études et emplois

Comment ça a commencé: La législation adoptée par la Chambre comprenait des propositions visant à fournir jusqu’à quatre semaines de congé familial et médical payé par le gouvernement fédéral et une prématernelle universelle, ainsi que des milliards de dollars pour l’aide financière aux études supérieures, la garde d’enfants et l’aide au logement. Il comprenait également une extension des paiements mensuels élargis aux familles avec enfants, qui ont expiré à la fin de 2021.

Comment ça a rétréci: M. Manchin était opposé à de nombreux programmes et a indiqué en privé à M. Schumer dans une note de service l’été dernier décrivant sa position sur le paquet de plusieurs billions de dollars qu’il voulait, à tout le moins, “tester les ressources” – limitant uniquement aux Américains qui en avaient le plus besoin.

Où il en est maintenant: Les démocrates cherchant à limiter les dépenses à pas plus de la moitié du plan émergent de 1 billion de dollars, ces propositions n’ont aucune chance d’être incluses.

Augmentations d’impôts

Comment ça a commencé: Les démocrates avaient de grandes ambitions d’utiliser le paquet non seulement pour générer des revenus pour les dépenses intérieures, mais aussi pour rendre le code des impôts plus juste, en augmentant considérablement les impôts des riches. Le paquet adopté par la Chambre aurait été payé par des augmentations substantielles d’impôts sur les hauts revenus et les sociétés, qui auraient rapporté près de 1,5 billion de dollars sur 10 ans. Et les démocrates avaient initialement envisagé de réduire les éléments clés des réductions d’impôts imposées par les républicains en 2017.