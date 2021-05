Voici comment le film de Salman Khan-Disha Patani obtient une réponse à l’étranger

Salman Khan et Disha Patani jouent le rôle principalRadhe: Votre Bhai le plus recherché est enfin sorti dans certaines salles et en streaming sur ZEE5, ZEEPLEX. Parlant de la sortie sur grand écran, le film a frappé les écrans d’argent dans 40 pays à travers le monde. Les pays du Golfe, l’Australie et d’autres pays ont des gens qui visitent les théâtres pour regarder le réalisateur de Prabhu Deva sur grand écran. Cependant, selon les rapports de Box Office India, en Australie, la réponse de Radhe est 40% inférieure à celle de Bharat qui était une sortie de l’Aïd en 2019.

Le portail a également signalé qu’une réponse massive peut être attendue des pays du Golfe, car Salman a une énorme base de fans dans ces pays. Lors d’une récente interaction, lorsque Khan a été interrogé sur les collections de guichets de Radhe, il avait dit: « Nous pouvons obtenir les chiffres les plus bas avec Radhe. Il pourrait même ne pas traverser 10 à 15 crores. Nous perdrions de l’argent sur Radhe et les collections au box-office seront presque nulles. «

À propos de la sortie de Radhe, l’analyste commercial Atul Mohan a déclaré à News 18: « Très peu de cinémas dans le pays, certains dans le Gujarat et l’Uttar Pradesh, devraient projeter le film. Les revenus générés seront négligeables. Les films de Salman Khan sont à l’épreuve des critiques. , une critique négative n’a jamais affecté son film. Il sait qu’il est un artiste et doit faire des films qui plaisent aux masses. Il ne s’est jamais soucié de ce que les critiques diraient. «

Il a ajouté: « Puisque les plateformes OTT ne révèlent pas leur nombre d’audience, il n’y a aucun moyen de dire si le film est un succès ou un flop. Après avoir regardé le film, on peut faire une analyse comparative de ce que le film aurait pu gagner si il avait une ouverture théâtrale régulière à l’époque pré-COVID-19. «