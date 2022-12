Voici comment l’assurance maladie aide à freiner l’inflation

En comparaison, le prix moyen de tous les biens et services américains a augmenté de 0,4 % et de 0,1 % en octobre et en novembre, respectivement.

Au début de la pandémie de Covid-19, les consommateurs ont utilisé moins de soins de santé car ils n’allaient pas voir de médecins ou se rendre à l’hôpital pour des procédures électives. Cela s’est traduit par des bénéfices plus élevés puisque les assureurs percevaient encore des primes.

Maintenant, l’économie a rouvert et les consommateurs utilisent plus souvent leur assurance. Les bénéfices agrégés ont diminué en 2021 par rapport à 2020 puisque les assureurs ont versé plus de prestations d’assurance – et donc les lectures mensuelles de l’inflation sont devenues négatives.

“Quand nous étions au milieu de la pandémie et que personne ne recevait de chirurgies électives, [insurers] gagnaient beaucoup d’argent”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. “Mais maintenant, ils sont à l’opposé de cela et les gens utilisent à nouveau les services de soins médicaux.”

Le BLS met à jour ses calculs liés aux bénéfices une fois par an, en octobre.

En conséquence, l’IPC de l’assurance maladie restera négatif jusqu’en septembre 2023. Il pourrait y avoir des fluctuations mensuelles mineures basées sur d’autres intrants, comme le coût des services hospitaliers, des médicaments sur ordonnance, du matériel et des fournitures médicales, des soins de santé à domicile et des maisons de retraite, a déclaré Church.

La dynamique aide à maintenir temporairement les lectures mensuelles de l’inflation, ont déclaré les économistes.

“Cela ne change pas l’histoire principale selon laquelle l’inflation se modère”, a déclaré Zandi. “Cela modère juste cette histoire dans une certaine mesure.”