«Tout le monde veut décrire le jour où l’interrupteur d’éclairage a basculé et le CDC a été mis sur la touche. Cela ne s’est pas passé de cette façon », a déclaré M. McGowan. «C’était plus comme une main qui saisit quelque chose, et il se ferme, se ferme, se ferme, se ferme lentement jusqu’à ce que vous vous rendiez compte qu’au milieu de l’été, il a une compréhension complète de tout au CDC»

Kyle McGowan, ancien chef de cabinet des Centers for Disease Control and Prevention, et son adjointe, Amanda Campbell, ont été installés en 2018 en tant que deux des plus jeunes nominations politiques de l’histoire de la première agence de santé publique au monde, de jeunes républicains revenant à leur Géorgie natale aux emplois de rêve.

Le même jour, les contours de l’avenir du CDC ont pris plus de forme lorsque le président élu Joseph R. Biden Jr. a annoncé une liste de candidats pour la santé, y compris le Dr Rochelle Walensky, chef des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital, comme nouveau directeur, une démarche généralement accueillie avec enthousiasme par les experts en santé publique.

«Nous sommes prêts à combattre ce virus grâce à la science et aux faits», elle a écrit sur Twitter.

M. McGowan et Mme Campbell – qui ont quitté le CDC ensemble en août – ont déclaré que ce mantra était ce dont on avait le plus besoin après une année brutale qui a paralysé l’autorité de l’agence.

L’une des responsabilités de Mme Campbell consistait à aider à éliminer les rapports hebdomadaires sur la morbidité et la mortalité de l’agence, un guide largement suivi et par ailleurs apolitique sur les maladies infectieuses reconnu dans la communauté médicale. Au cours de l’été, les responsables politiques du département de la Santé ont demandé à plusieurs reprises aux responsables du CDC de réviser, retarder et même saborder les projets qui, selon eux, pourraient être considérés, par implication, comme une critique du président Trump.

Souvent, M. McGowan et Mme Campbell faisaient la médiation entre le Dr Robert R. Redfield, le directeur du CDC, et des scientifiques de l’agence lorsque les demandes et les diktats de la Maison Blanche arrivaient: modifications de Russell T.Vought, le directeur du budget de la Maison Blanche, et Kellyanne Conway, l’ancien conseiller de la Maison Blanche, sur les chorales et la communion dans les communautés religieuses, ou les suggestions d’Ivanka Trump, la fille et assistante du président, sur les écoles.

«Chaque fois que la science se heurtait au message, le message gagnait», a déclaré M. McGowan.