Voici comment l’accord sur le plafond de la dette affecte le remboursement des prêts étudiants

Inclus dans le projet de loi bipartite visant à relever le plafond de la dette qui est sur le point de devenir loi (le Sénat l’a adopté tard jeudi soir ; il va maintenant au bureau du président) est une disposition qui a alarmé les défenseurs de l’allègement des prêts étudiants.

Alors que l’accord sur le plafond de la dette codifie le plan de la Maison Blanche de reprendre les remboursements des prêts à la fin de cet été, il comprend également une disposition qui empêche l’exécutif de prolonger davantage cette pause sur les paiements et les intérêts sans l’approbation du Congrès.

Si la Cour suprême se prononce contre le projet de l’administration Biden d’annuler jusqu’à 20 000 dollars de dette étudiante, comme elle devrait le faire plus tard ce mois-ci, la Maison Blanche n’aura aucune voie évidente ou immédiate pour créer un allégement de la dette des 40 millions d’Américains qui bénéficierait.

Cela ne signifie pas qu’en cas d’urgence future, la Maison Blanche ne serait pas en mesure de décréter à nouveau un moratoire – mais cela signifie que les remboursements des prêts étudiants sont vraiment sur le point de revenir.

Préparez-vous à commencer à rembourser vos prêts

En effet, d’ici la fin de l’été, il y a de fortes chances que des millions de prêts étudiants ne soient pas annulés, que vous deviez commencer à rembourser les prêts que vous devez après plus de trois ans de paiements suspendus, et que la dette recommencera à produire des intérêts.

Et le redémarrage des paiements ne devrait pas se dérouler sans encombre. Cela signifie que la reprise potentiellement chaotique commencera à se produire juste avant une année électorale.

« C’est pire [than before the pandemic] parce que les gens comptaient sur l’aide et que d’autres possibilités ont été exclues », m’a dit Astra Taylor, cofondatrice du Debt Collective, un syndicat de débiteurs. « Donc [this policy] va vraiment blesser les gens qui sortent de toute cette crise plus mal qu’ils ne l’étaient en 2019. Et maintenant, avec ce coup, toute la promesse de soulagement est « D’accord, nous allons essayer de réparer les dégâts » et maintenant c’est « Nous allons aggraver les dégâts ».

Dans l’état actuel des choses, l’administration Biden n’a aucune voie viable pour fournir un allégement de la dette étudiante par le biais du Congrès avant l’élection présidentielle de 2024. Et le Congrès actuel est en fait hostile à toute tentative.

Un porte-parole du président a déclaré jeudi que Biden avait l’intention d’opposer son veto à la tentative la plus récente de bloquer tout allégement de prêt: une résolution en vertu de la loi sur l’examen du Congrès qui annulerait le plan d’annulation des prêts étudiants de l’administration et inverserait la prolongation de la pause des prêts étudiants. Sénat jeudi avec le soutien du sénateur indépendant Kyrsten Sinema de l’Arizona et des sens démocrates Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Jon Tester du Montana.

Grâce aux négociations sur le plafond de la dette, Biden a réussi à neutraliser la menace que les républicains de la Chambre faisaient peser sur son plan d’annulation de prêt étudiant et a conservé le pouvoir de décréter des moratoires dans les futures urgences nationales, tout en codifiant le plan existant pour redémarrer les paiements et les intérêts à la fin de l’été. , Adam Minsky, un avocat spécialisé dans l’aide aux étudiants emprunteurs, m’a dit.

«Entre cet accord et son veto à la résolution de la loi sur la révision du Congrès, Biden a interrompu les deux voies que les républicains du Congrès utilisaient simultanément pour tenter d’abroger toute remise de prêt étudiant. Cette résolution aurait annulé rétroactivement la prolongation de la pause actuelle et aurait pu entraîner le rétablissement du crédit des prêts de service public annulés », a déclaré Minsky.

Mais cette menace d’action future d’allégement de la dette étudiante des futurs congrès existe toujours, a déclaré Taylor, et renforce l’impératif pour le pouvoir exécutif d’agir là où le pouvoir législatif ne le fera pas.

Taylor, et d’autres défenseurs d’une action exécutive plus agressive, soutiennent qu’il existe d’autres options pour la Maison Blanche pour poursuivre un allégement supplémentaire de la dette, en utilisant la loi sur l’enseignement supérieur, qui accorde au ministère de l’Éducation le pouvoir de gérer et de gouverner le système de financement des collèges modernes et » compromettre, renoncer ou libérer » les prêts fédéraux. Ils notent que la remise fait partie intégrante des programmes qui permettent aux étudiants de rembourser des prêts en fonction de leurs revenus, qui sont censés remettre le solde restant du prêt après un laps de temps suffisant.

« L’annulation de la dette étudiante par le ministère de l’Éducation n’est en réalité guère radicale. Cela arrive tout le temps », a déclaré Taylor. Les partisans soutiennent que ces différents plans B existent toujours – et que le temps est essentiel pour l’administration Biden pour préparer ces options.