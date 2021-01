Le bureau du shérif de la ville de New York, qui a été la principale agence de la ville pour faire appliquer les restrictions liées aux coronavirus dans les bars et les restaurants, aura des députés supplémentaires qui travailleront le soir du Nouvel An pour surveiller et dissoudre toutes les parties illicites, a déclaré le shérif Joe Fucito sur Mercredi.

Tout au long de l’année, les adjoints du shérif ont été responsables de la dissolution de dizaines de grands partis qui violent les règles de pandémie de l’État de New York sur les rassemblements. Depuis le printemps, des députés ont organisé une fête du sexe bondée dans le Queens et un club de combat dans le Bronx et réprimé un bar à Staten Island, un conflit qui a fait la une des journaux nationaux.

Le réveillon du Nouvel An à New York a longtemps été une nuit pour les fêtes bondées dans les bars et les clubs, mais la pandémie a bouleversé la vie nocturne. De nombreux sites ne sont pas autorisés à ouvrir, et les restaurants et bars ne sont autorisés à servir qu’à l’extérieur, mais doivent mettre fin au service à 22 h.

Le shérif Fucito a déclaré que les députés se concentreraient sur l’application des règles dans les endroits qui enfreignent un certain nombre de lois étatiques et municipales, y compris les interdictions contre la pyrotechnie sur scène, la surpopulation et la vente illégale d’alcool.