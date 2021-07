Voici comment la thrombose doit être traitée chez les femmes enceintes positives au COVID

Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se propager comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question relative à la santé ou aux vaccins que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Manju Puri, professeur directeur et chef de service du département d’obstétrique et de gynécologie du Lady Hardinge Medical College,

New Delhi parle de la possibilité de bébés prématurés, pour les femmes enceintes atteintes de COVID. Elle discute également des façons dont la thrombose peut être traitée chez les femmes enceintes séropositives au COVID-19.

La grossesse augmente-t-elle le besoin de soins intensifs dans le cadre d’une infection au COVID-19 ?

Le Covid-19, s’il est grave, peut entraîner plusieurs complications pendant la grossesse, notamment lorsque l’infection survient au cours du dernier trimestre. Cela est dû à certains changements physiologiques liés à la grossesse et à des changements tels que l’élargissement de l’utérus appuyant sur le diaphragme chez la femme enceinte, compromettant sa capacité à faire face à une baisse de la saturation en oxygène. De telles complications augmentent le besoin de soins intensifs.

Le COVID-19 présente-t-il un risque accru de morbidité et de mortalité sévères pour les femmes enceintes et récemment enceintes par rapport aux femmes non enceintes ?

Oui, les complications qu’elle peut engendrer pendant la grossesse peuvent être mortelles aussi bien pour la mère que pour l’enfant.

Quel est l’effet du COVID-19 sur les issues fœtales et néonatales ?

Si une mère a une forte fièvre ou une hypoxie, c’est-à-dire une baisse du taux d’oxygène dans le sang, les risques d’accouchement prématuré sont élevés. Et lorsqu’il est né prématurément, un bébé peut faire face à plusieurs problèmes de santé : si les poumons ne sont pas complètement développés, il peut y avoir des problèmes respiratoires ; parfois, ces bébés ne sont pas capables de tolérer l’alimentation orale; il y a des risques d’hémorragie dans le cerveau, etc.

Deuxièmement, il y a un certain impact indirect de Covid-19 sur les femmes enceintes. Par exemple, s’il y a un retard dans sa recherche de traitement par elle en raison de la peur d’acquérir le COVID dans les hôpitaux ou de l’indisponibilité des transports, ou si elle tarde à recevoir des soins dans l’établissement car il ne s’agit pas d’un établissement COVID, cela pourrait affecter à la fois la mère et le bébé négativement.

Les anticorps monoclonaux devraient-ils être utilisés comme option de traitement pour les patientes enceintes ?

Tout type de traitement indiqué, fondé sur des preuves et important pour sauver la mère, ne doit pas être refusé. Les avantages devraient l’emporter sur les risques. Des anticorps monoclonaux peuvent être administrés pour des raisons humanitaires.

Comment la thromboprophylaxie doit-elle être gérée pour les patientes enceintes et en post-partum présentant une infection au COVID-19 suspectée ou confirmée ?

La grossesse est une condition qui prédispose une femme à la thrombose et Covid-19 prédispose également à la thrombose. Chez les femmes enceintes asymptomatiques et celles présentant une thromboprophylaxie Covid légère, le traitement n’est pas indiqué. Il n’est pas administré comme traitement de routine à toutes les femmes enceintes COVID-positives et à celles admises uniquement pour l’accouchement. Mais oui, s’il y a un Covid modéré à sévère pendant la grossesse, le traitement de thromboprophylaxie fait partie de la prise en charge du Covid.

Dans des circonstances normales également, nous évaluons tous nos patients pendant la période prénatale et post-partum pour le risque de thrombose. Si une femme présente un risque élevé de thromboembolie comme celles qui sont hypertendues, diabétiques, obèses, ou s’il s’agit d’une grossesse par FIV, ou s’il existe une infection grave nécessitant une hospitalisation, nous envisageons de prescrire un traitement thromboprophylactique. Nous devons être plus prudents dans l’évaluation de la nécessité d’une thromboprophylaxie chez les femmes enceintes et en post-partum infectées par la COVID.

Comme pour les autres essais de vaccins, les femmes enceintes n’ont pas été incluses dans les essais pour les vaccins qui ont été approuvés pour COVID-19. Le vaccin est-il sûr à prendre pour les femmes enceintes?

Initialement, les enfants et les femmes enceintes ne sont inclus dans aucun essai vaccinal. Mais il pourrait y avoir des femmes qui ont pris le vaccin sans savoir qu’elles étaient enceintes dans les essais. Dans le cas des vaccins Moderna, Pfizer et Johnson et Johnson, ils ont suivi ces femmes et y ont découvert que le vaccin n’avait pas fait de mal à la mère ou au bébé. De plus, dans les circonstances actuelles, le rapport risque/bénéfice de la vaccination, les bénéfices l’emportent sur les risques qui y sont associés. Et ainsi, le gouvernement a pris la décision de vacciner les femmes enceintes contre le Covid-19.

En cas de grossesse, quelles autres précautions une femme doit-elle prendre pour prévenir le covid ?

Nous recommandons qu’une femme enceinte porte un masque et maintienne une distance physique même à la maison, parmi les membres de sa famille. C’est parce que même si elle reste à la maison, elle pourrait toujours contracter l’infection des membres de sa famille qui vont travailler. Ainsi, une femme doit suivre toutes les précautions appropriées à Covid pendant la grossesse et après l’accouchement pour se protéger et protéger l’enfant contre l’infection et les complications associées. Les événements sociaux tels que la baby shower (Godhbharai) et d’autres fonctions post-accouchement doivent être évités.

Le covid provoque-t-il des malformations congénitales ?

C’est quelque chose qui nécessite une étude approfondie. Bien que nous n’ayons aucune preuve d’infection au COVID entraînant des malformations congénitales. Mais la plupart des données dont nous disposons proviennent de femmes qui ont contracté une infection au Covid-19 au cours du deuxième ou du troisième trimestre de la grossesse. Les malformations congénitales surviennent généralement si la mère développe une infection au début de la grossesse. Nous avons donc besoin de plus de données pour répondre à ces questions.

