Voici comment la stimulation cérébrale personnalisée pourrait traiter la dépression

Le décodeur d’humeur résultant a permis aux chercheurs d’identifier comment chacun des volontaires se sentait sur la base des lectures des électrodes dans leur cerveau. En théorie, il devrait être possible d’appliquer cette technologie plus largement, nous permettant de jeter un coup d’œil dans l’esprit et le bien-être des personnes souffrant de troubles de l’humeur.

Aujourd’hui, Shanechi et ses collègues travaillent à créer ce qu’ils appellent un système en “boucle fermée”. C’est un appareil qui suit l’activité cérébrale, reconnaît quand les choses tournent mal et stimule automatiquement le cerveau pour ramener les choses à la « normale », quoi que cela puisse être pour n’importe quel individu. Cela devrait aider les utilisateurs à réguler leur humeur. “L’idée est que vous seriez en mesure de personnaliser la thérapie aux besoins de la personne,” dit Shanechi.

Pour l’instant, l’équipe travaille au développement de modèles informatiques capables de donner un sens aux enregistrements cérébraux. Tout appareil doit être capable non seulement de décoder l’humeur, mais aussi de trouver le meilleur moyen de restaurer une activité cérébrale bénéfique pour un individu.

À terme, espère Shanechi, de tels modèles pourraient être utilisés avec des électrodes cérébrales sans fil. Il existe des preuves alléchantes que cela pourrait fonctionner, démontré par une femme appelée Sarah. Une équipe de l’Université de Californie à San Francisco a implanté un système similaire en boucle fermée pour suivre un modèle spécifique d’activité cérébrale qui semblait devenir apparent lorsque les symptômes de dépression de Sarah étaient particulièrement graves. Pas exactement un décodeur d’humeur, mais un “capteur neuronal”. L’appareil délivrerait alors une impulsion électrique.

Et cela a semblé fonctionner. Comme Sarah l’a dit lors d’une conférence de presse l’année dernière : “Ma dépression a été maîtrisée, et cela m’a permis de commencer à reconstruire une vie qui vaut la peine d’être vécue.”

Lire la suite:

Ma collègue Charlotte Jee a couvert l’histoire de Sarah plus en détail l’année dernière.

La stimulation cérébrale a été explorée pour de nombreuses fonctions cérébrales. La stimulation non invasive peut même améliorer la mémoire des personnes âgéescomme démontré dans une étude que j’ai couverte.