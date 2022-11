Voici comment la star de Sherdil Shergill, Dheeraj Dhoopar, aime passer du temps avec ses “garçons” au milieu d’un emploi du temps chargé

Dheeraj Dhoopar est un nom très populaire dans l’industrie de la télévision. Il a fait partie de nombreuses émissions de télévision populaires. Son plus célèbre étant Kundali Bhagya dans lequel il a essayé le rôle de Karan Luthra. Après avoir quitté Kundali Bhagya, Dheeraj Dhoopar montre maintenant ses prouesses d’acteur dans la série Sherdil Shergill. L’émission garde le public accroché aux écrans de télévision. Alors qu’il progresse dans sa carrière d’acteur, Dheeraj a également progressé dans la vie. Il est maintenant papa d’un magnifique petit garçon.

Dheeraj Dhoopar parle de son emploi du temps chargé et du temps qu’il passe avec son fils

Pour Dheeraj Dhoopar, la famille passe avant tout. Il vient d’un milieu très modeste et pour lui, sa famille a toujours été sa priorité numéro un quoi qu’il arrive. Ils sont sa force et sa plus grande motivation pour aller de l’avant dans sa carrière. Dheeraj a parfois envie de passer du bon temps avec sa famille, quel que soit son emploi du temps chargé.

Dheeraj dit qu’il est difficile de passer du temps avec ses garçons – son fils Zayn et son chien de compagnie Oreo en raison d’un emploi du temps chargé, mais chaque fois qu’il le fait, ils ont les meilleurs moments. Il cite : “Je n’ai pratiquement pas de temps à passer avec mon fils Zayn et Oreo mon animal de compagnie, mais quand je rentre à la maison, mes garçons m’accueillent avec une énergie si joyeuse que toute ma fatigue disparaît en un clin d’œil. Je les salue en essayant de faire correspondre leur énergies et grouillent tout mon amour sur eux. Les tournages sont généralement très mouvementés, donc chaque fois que je descends, j’essaie de chérir chaque instant avec ma famille ensemble.

Ce n’est qu’hier que Dheeraj Dhoopar a partagé une jolie photo sur Instagram qui le faisait poser avec son fils Zayn et son chien Oreo. De tels moments doivent être chéris pour la vie.