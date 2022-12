Voici comment la réaction des médias sociaux alors que l’AAP remporte le MCD

Résultats des élections MCD 2022 Memes LIVE: Le parti Aam Aadmi (AAP) remportant les élections du MCD avec une majorité de 134 sièges, il a délogé le parti Bharatiya Janata (BJP) du pouvoir après 15 ans. Le dépouillement des votes pour les sondages de la Municipal Corporation of Delhi (MCD) a commencé tôt le matin du 7 décembre et après une bataille au coude à coude entre l’AAP et le BJP, le parti dirigé par Arvind Kejriwal a dépassé la moitié du cap des 250 -membre du corps civique. Pendant ce temps, le BJP a fermé à 104 sièges. Alors que la bataille entre les deux partis politiques s’est terminée dans la seconde moitié de la journée, les médias sociaux ne veulent pas s’arrêter alors qu’ils commencent à diffuser des mèmes et des blagues sur Internet.

Avec un tel «buzz» créé dans tout le pays, comment les médias sociaux peuvent-ils être «évités» avec des gens qui publient sur leurs dirigeants ou partis préférés tout en s’en prenant aux opposants dans un sens pas si littéral? Memefest a pris le contrôle d’Internet car les gens ne peuvent pas rester calmes après la publication des résultats !

Qu’il s’agisse d’un enfant habillé de façon spectaculaire en PM Narendra Modi ou portant un silencieux comme Arwind Kejriwal, des choses fantaisistes comme celle-ci attirent souvent les gens avec un contenu aussi léger et tendance. Dès lors, les internautes assurent que le spectacle doit continuer ! Ils inondent les sites de médias sociaux de mèmes pertinents et de citations hilarantes qui sont souvent inspirées par des personnages de films, leurs scènes célèbres ou tout autre contenu «viral» que tout le monde trouve drôle et engageant. Après tout, une telle bataille d’ancrage entre les parties doit culminer avec quelque chose qui détend l’ambiance et réchauffe le public.

Comme Chhota Kejriwal qui fait fondre les cœurs avec sa gentillesse et fait passer l’enthousiasme de la foule à un autre niveau, le festival des mèmes qui a commencé sur Internet sera sûrement un spectacle agréable.

Pendant ce temps, les gens attendent maintenant avec impatience les résultats des élections du Gujarat et de l’Himachal Pradesh qui seront publiés demain. Bien que cela ressemble à un coup de balai pour le BJP au Gujarat, qui est censé être le «propre» État du Premier ministre Narendra Modi, il sera intéressant de voir qui prend le relais dans l’Himachal Pradesh.

